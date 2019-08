Deillily Rodríguez: En el Metro de Caracas reina la improvisación y la falta de mantenimiento #19Ago

En el Metro de Caracas, que es el principal medio de transporte de la ciudad capital, reina la improvisación, la falta de mantenimiento y la falta de capacitación del personal, afirmó Deillily Rodríguez, dirigente sindical despedida de esta empresa, en conferencia de prensa, este lunes.

“Me botaron siendo dirigente sindical del Metro de Caracas, por exigir nuestros derechos y hacer este tipo de denuncias. Cuando no capacitas al personal para hacer un procedimiento, colocas en riesgo a todos los involucrados. Actualmente el sistema es manejado en su mayoría por jóvenes de la misión Chamba Juvenil y milicianos, quienes no están capacitados para realizar las labores que se les asigna, yo no tengo nada en contra de ellos, pero hay que entender que necesitan una capacitación previa para cumplir sus funciones” afirmó la sindicalista que pertenece a la Operación Libertad de VP.

Al comentar el descarrilamiento de trenes del sábado en la estación Los Dos Caminos, la sindicalista afirmó que el hecho ocurrió por la improvisación que persiste en el sistema y la falta de mantenimiento, no solo a nivel sanitario, sino también a nivel operacional.

“Estamos esperando que las autoridades se pronuncien, muchas veces quieren culpar al personal operativo, en lugar de asumir su responsabilidad y aceptar que no realizan el mantenimiento adecuado y no capacitan al personal. Debemos entender que el peor servicio es el que no se paga, porque estamos usándolo bajo riesgo. Todos los trabajadores pese a que nos han despedido, seguimos en esta ruta porque queremos recuperar nuestra empresa para que vuelva a ser la solución para Caracas”, indicó Rodríguez.

Se recuerda que el Metro de Caracas, durante sus primeros años de operación, se convirtió en un modelo en cuanto al servicio de transporte masivo en la América Latina, y el comportamiento de los ciudadanos era señalado como modelo a seguir; sin embargo, su proceso de deterioro comenzó con la llegada de la revolución, hasta convertirse hoy en día en uno de los peores servicios, donde ya ni siquiera están cobrándole a los usuarios, sus estaciones están totalmente deterioradas y la inseguridad es una de sus peores características.