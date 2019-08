En El Paraíso: Caraqueños rechazan allanamientos ilegales de inmunidad y persecución de diputados #19Ago

Rechazar los allanamientos ilegales de inmunidad parlamentaria y la persecución de los diputados por parte del régimen usurpador, fue el objetivo central del acto realizado este lunes 19 de agosto, por la sociedad civil y los parlamentarios del Distrito Capital en la Plaza Washington de la Parroquia El Paraíso, con una masiva participación de los habitantes de la zona, bajo el lema “Caracas En Pie de Lucha”.

La información fue dada a conocer a través de la red social de twitter de la Asamblea Nacional, en donde se indica que la mayoría del pueblo venezolano está dispuesta a mantenerse en la calle, luchando por la defensa de sus derechos y porque se respete la inmunidad de los parlamentarios que fueron electos por el pueblo, siendo la Asamblea Nacional la única institución que goza de legitimidad, reconocida no solo a nivel interno, sino más allá de nuestras fronteras, donde cerca de 60 país siguen respaldando a Juan Guaido, no solo como presidente de la AN, sino como presidente encargado de la República.

El diputado José Guerra, desde la clandestinidad, se pronunció en torno a este encuentro, a través de las redes sociales, expresando: “Desde la Plaza Washington de El Paraíso, en la calle contra la dictadura de Maduro. Cese la persecución contra los diputados y contra el pueblo”.

Mientras que el diputado Tomás Guanipa, a quien también el TSJ le allanaran su inmunidad parlamentaria, en una forma arbitraria e ilegal, sin que se cumpliera con el debido proceso, siendo acusados al menos de siete delitos, también se pronunció, expresando: Orgulloso del aguerrido pueblo de #Caracas. Seguimos en la lucha, el objetivo es claro. Lograr el cese de la usurpación para que podamos los venezolanos elegir un gobierno en libertad. #CaracasEnPieDeLucha . ¡Aquí nadie se rinde!”

Mientras que el diputado Jorge Millán escribió en su cuenta, que desde Primero Justicia continúan la lucha para lograr la democracia en Venezuela.