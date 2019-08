Lactancia y Creciendo, apoyo gratuito a las madres para garantizar el bienestar de los bebés #19Ago

Lactando y Creciendo, la agrupación que desde el 2015 tiene la intención de ayudar gratuitamente a las madres para que tengan las informaciones precisas que le sirvan en su proceso maternal, y de esta manera, evitar que más niños sufran la negligencia de sus padres.

La misma fue fundada por Erika Hernández, mexicana que desde hace 9 años radica en Venezuela, quien es la asesora de portero y de lactancia materna. Su interés para crear Lactando y Creciendo surgió al momento de que la crisis comenzara a agudizarse en Venezuela, y tras existir tanta desinformación, conoció múltiples casos en los cuales las madres improvisaban alimentación irresponsable para sus bebés, lo que generaba a la larga enfermedades o hasta la muerte.

Uno de los tópicos precisados por Erika Hernández sobre qué no deben hacer las madres con sus bebés, es darle leche completa o alimentación complementaria a los mismos antes del primer año de edad. Esto se debe a que antes de ese tiempo, su organismo aún no ha madurado lo suficiente como para procesar otra alimentación que no sea la lactancia materna.

Además, contó al equipo de elimpulso.com que toda mujer puede dar lactancia materna, no hay limitación alguna para prescindir de este alimento necesario para sus bebés. La única forma de que no sea óptimo, es que la madre sufra VIH o esté en un proceso de quimioterapia, pero de resto, a pesar de tener alguna enfermedad viral, toda madre puede seguir dando lactancia a sus bebés.

Lactancia y Creciendo funciona a través de grupos de Whatsapp, donde las madres interesadas en información precisa para su proceso de embarazo o de maternidad, pueden ser agregadas y así recibir atención por esta vía. Además, Lactancia y Creciendo ofrece la disponibilidad gratuita las 24 horas del día de manera presencial para casos específicos a nivel nacional e internacional.

En Venezuela, la agrupación hace vida en Barquisimeto, Yaracuy, Caracas, Valencia, Aragua, Puerto Ordaz, Bolívar, Mérida, Trujillo, Táchira. Pero también tienen participación extranjera en Perú, Ecuador, México, Chile, Argentina, Brasil, Guatemala, Canadá, Panamá, EEUU; y en el continente europeo: Turquía, España, Italia, Australia, Inglaterra.

En el equipo de Lactancia y Creciendo hay psicólogos, pediatras, abogados, terapeutas de lenguaje, socioterapeutas, terapeutas ocupacionales y médicos generales, los cuales tienen la disponibilidad para todas las madres que necesiten de su asesoría.

La ayuda es dada para las madres desde el primer momento de su proceso maternal en el embarazo, hasta que sus hijos tengan 3 años de edad. Actualmente, hay más de 2.000 madres incluidas en sus grupos de Whatsapp y tienen las puertas abiertas para el recibimiento de más personas para así ser una mano ayuda de las personas que más lo necesitan.