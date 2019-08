PulsoEmpresarial ¡Mujeres: seamos directas! Aruba las invita a cambiar los clichés en el amor

Uno de los momentos más emocionantes para muchas mujeres, cuando se enamoran perdidamente de sus parejas, llega cuando consiguen la promesa de amor que se resume en un “hasta que la muerte nos separe”. Y, aunque suena fácil, llegar a esto algunas veces va de la mano de un sin número de indirectas, algo que las mujeres suelen utilizar para darle a entender a sus parejas que quieren algo específico, en este caso la pedida de mano o el anillo de compromiso para la boda.

Desde una canción cantada a gritos que suplique que el novio se “case conmigo”, la típica pregunta de “para cuando el anillo”, hasta la revisión de las fotos en las redes sociales acompañada del “todas mis amigas del colegio se están casando”, hay un sinfín de indirectas que, al final, terminan ralentizando el proceso de llegar al altar. Para esto es necesario que las mujeres se empoderen de su rol en las relaciones y sean directas sobre el paso más emocionante y romántico que pueden vivir: la pedida de mano de sus parejas y, junto a esto, ir juntos al altar.

Segundo año consecutivo en el que los hombres darán el sí

En 2019, Aruba decidió lanzar su segunda versión de He Said Yes: la iniciativa que invita a las mujeres de Latinoamérica, entre los 25 y los 45 años, a proponerle matrimonio a sus novios. Aquellas novias decididas que quieran participar en esta actividad podrán hacerlo a través de www.aruba.com/es/he-said-yes postulándose del 14 al 23 de agosto, para viajar a la isla, en compañía de su pareja y poder pedir matrimonio a sus novios en la paradisíaca isla de Aruba.

Para participar es indispensable que la novia suba una foto con su pareja a la página del concurso para así inscribirse y, junto a esto, contar su historia de amor. Posteriormente, el 30 de agosto Aruba anunciará a la pareja ganadora de un viaje con todo pago para que la novia pueda pedir la mano de su pareja en las románticas playas de Aruba.