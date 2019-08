VIDEO Las Mercedes se hunde en un bote de aguas negras que afecta a toda la comunidad #20Ago

View this post on Instagram

Los ciudadanos de Palavecino continúan con su presión de calle para exigir que los entes gubernamentales tomen acciones inmediatas para resolver las problemáticas básicas con las que día a día se enfrentan. El equipo de elimpulso.com visitó la comunidad de Las Mercedes, donde se detalló las precarias condiciones con las que viven, enfrentándose a una situación de brotes de aguas negras, la cual los vecinos aseguran que es una condición de salubridad insegura para todos los que allí habitan. El brote de aguas negras recorre las vía principal de la comunidad, llenando de malos olores toda la zona, y a su vez, las posibilidades de enfermedades brotan cada día más. Por esta razón, los vecinos exigen que esta problemática sea resuelta para así evitar consecuencias negativas de mayor calamidad. Además, los habitantes de Las Mercedes aseguran que la negligencia en el mantenimiento genera peligro en los habitantes, ya que la maleza es evidente, pero también, los árboles están teniendo contacto directo con el cableado eléctrico, lo que es sinónimo de riesgo y preocupación para todos los que allí residen. . Texto y edición: José Enrique Arévalo. . Video: Luis Miguel Rodríguez. Lea más detalles en www.elimpulso.com #Regionales #Calles #Ciudad #Palavecino #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #20Ago