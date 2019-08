Alertan aumento de consumo de cigarrillos ilícitos en un 300% #21Ago

Según estudios de sectores vinculados con la producción y venta de cigarrillos en el país, entre enero y junio de 2019, se incrementó de forma considerable el consumo de cigarrillos ilícitos a través del contrabando y la falsificación del producto, cuya penetración habría llegado a más de 300% en comparación al primer semestre de 2018. Así lo dio a conocer la Cigarrera Bigott, a través de un comunicado.

Según estudios del sector, el consumo de cigarrillos ilícitos, entre enero y junio del 2019, se ubicó en un 25% lo que equivale a una cantidad aproximada de 1 billón 700 mil millones de cigarrillos ilícitos. Miller, Marine, Rumba, Ibiza, Malibu y Pacific, son algunas de las 67 marcas que se encuentran en el mercado nacional y que no cumplen con la permisología legal implementada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud y por el Seniat, entre otros organismos.

Daniella Álvarez, Directora de Asuntos Corporativos de Cigarrera Bigott, informó que “un cigarrillo ilícito es el que se produce y comercializa bajo una marca que, aunque podría estar registrada, no cuenta con los permisos gubernamentales para operar legalmente. Es producido con materiales de baja calidad, su empaque no cuenta con las advertencias exigidas y su venta no está autorizada por el Ministerio de Salud, ni por la autoridad en materia de impuestos, los cuales no cancela al fisco”.

Para el Estado, el comercio ilícito de cigarrillos es un gran adversario, ejemplo de ello es que este volumen de consumo de cigarrillos ilícitos, 25% registrado en el primer semestre, representa para el Fisco Nacional una pérdida estimada de 965 millardos 600 mil millones de bolívares soberanos, que equivalen a 24 mil 140 millones de salarios mínimos, aproximadamente.

Las investigaciones también señalan que el 80% de cigarrillos de contrabando ingresa a Venezuela por las zonas fronterizas con Colombia y el restante a través de Aruba, Curazao y la frontera con Brasil. Las principales áreas o zonas de ingreso del contrabando de cigarrillos a Venezuela son los Estados Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia.