VIDEO Cuerpos de seguridad desalojaron a comerciantes informales de El Manteco #21Ago

View this post on Instagram

La mañana de este miércoles 21 de agosto, funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), en conjunto con la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional, realizaron un operativo para desalojar a los comerciantes informales de la zona El Manteco, ubicada en la carrera 21 con calle 32. El Comandante de la Zodi Lara, José Moreno Martínez, indicó que le dieron “un duro golpe a los bachaqueros”, y que a los ciudadanos “se le dio tranquilidad para el saneamiento del sector”. Martínez, detalló que al menos 400 funcionarios fueron parte del operativo. “Esto estaba lleno de ambulantes, vendían de todo lo referente a material ilegal, como armas y drogas”, aseguró Moreno durante un encuentro con los medios de comunicación. Seguidamente, expresó que el Ministerio Público ya estaba al tanto del caso para que realicen “las actuaciones correspondientes”. Reporte y edición: Luis Miguel Rodríguez. . Cámara: Katherine Nieto. Lea más detalles en www.elimpulso.com #Regionales #ElManteco #Desalojo #FAES #GNB #PNB #VentaInformal #Caos #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #21Ago