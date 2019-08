Joel García: Hoy se cumplen cinco meses de la injusta y arbitraria detención de Roberto Marrero #21Ago

Cinco meses de la injusta y arbitraria detención de Roberto Marrero, jefe del despacho presidencial de Juan Guaidó y dirigente nacional de Voluntad Popular, cuyo único delito ha sido trabajar comprometidamente en la lucha por conquistar #LaMejorVzla de paz, bienestar y progreso para todos los venezolanos, se cumplieron este miércoles.

Joel García, abogado defensor de Roberto Marrero, denunció que el caso permanece en un limbo jurídico, ya que la fecha de su juicio no ha sido fijada por el Tribunal. Además, no existe ningún elemento de convicción que demuestre la culpabilidad de Marrero en los crímenes que el régimen pretende imputar.

“La audiencia preliminar de Marrero se llevó a cabo el 17 de julio, día en que se determinó que iría a un juicio, pero desde ese entonces, su caso se mantiene en un limbo jurídico porque el Tribunal no ha emitido esa decisión por escrito y no da despacho. La detención arbitraria de Marrero sólo se sustenta en un oficio de un funcionario policial que dice que Roberto viajó a Colombia a comprar armas y contratar mercenarios, pero si me dieran detalles de la fecha, hora, lugar y nombres de los supuestos negociantes, yo podría ejercer su defensa como se debe”, precisó.

Reveló que los abogados y familiares de Marrero han podido visitarlo durante las últimas semanas y han constatado, que se mantiene firme en sus convicciones democráticas y su compromiso con la libertad de Venezuela.

Mientras que la responsable del Comité para la Liberación de los Presos Políticos de Voluntad Popular, Adriana Pichardo, reiteró el compromiso de la tolda naranja en la lucha por lograr la libertad de todos los detenidos por causas políticas y de todo el pueblo venezolano que se mantiene preso de la dictadura antidemocrática, ineficiente y represora de Maduro.

“Al cumplirse 5 meses de tu injusta detención y secuestro violatorio de todo el debido proceso y de la Constitución Nacional, desde Voluntad Popular te reafirmamos que seguiremos luchando por tu libertad y de la de todos los presos políticos. Mucha fuerza, hermano”, afirmó .

Por su parte, el hermano de Roberto Marrero y coordinador político de VP en Carabobo, Reinaldo Marrero, recordó el mensaje enviado por su hermano minutos antes de su secuestro.

“Tu resistencia, tu firmeza y tus convicciones son un ejemplo para mucha gente. Tal y como lo pediste, cuidaremos y seguiremos firmes en la ruta planteada por el presidente encargado Juan Guaidó para lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres”, aseguro.