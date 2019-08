Video Captan a presidente del Parlamento de Nueva Zelanda dando tetero a un bebé #22Ago

View this post on Instagram

El presidente del Parlamento de Nueva Zelanda, Trevor Mallard, fue captado en momentos que cuidada el bebé de un diputado que había retornado a laborar tras la licencia de paternidad. . En las imágenes subidas a las redes sociales, se observa a Mallard dándole el biberón a un pequeño de meses de nacido. . El menor es hijo de Tamati Coffey, un parlamentario y conocido presentador de su país que junto a su novio lograron tener un hijo a través de un vientre de alquiler. . La imagen se volvió viral solo unos minutos después de ser colgada en las redes sociales. Muchos cibernautas destacaron que el presidente del Parlamento haya decidido ayudar a su colega. . Texto: Yorvi G / Agencias Video: Agencias Lea más noticias en www.elimpulso.com . #Internacionales #Actualidad #NuevaZelanda #Parlamento #Bebé #Tetero #Diputados #TrevorMallard #Noticias #Información #News #ElImpulso #22Ago