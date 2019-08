VIDEO Pdvsa pasó de producir 3.6 millones de barriles diarios a menos de 400 mil #22Ago

View this post on Instagram

Luis Hernández, presidente del Frente Nacional de Trabajadores Petroleros, brindó unas declaraciones a los medios de comunicación del estado Lara, en la cual precisó las deficiencias que está teniendo actualmente el país en la producción petrolera. nicialmente señaló que el beneficio laboral de los trabajadores de Pdvsa son paupérrimas, ya que no reciben las prestaciones que inicialmente se les otorgaban. Además, destacó que al ser tomados directamente por Psuv, muchos de los trabajadores capacitados de Pdvsa han sido apartados de la empresa, dándole paso a personas afines al partido político. "En la primera sanción despidieron a 20.000 trabajadores, cuando habían 40.000 trabajadores. Luego incrementaron la nómina a 157.000 trabajadores, porque Pdvsa se convirtió en una agencia de empleo del Psuv", señaló. Resaltó que en 1998 la industria producía diariamente 3.6 millones de barriles diarios con 40.000 trabajadores, pero en la actualidad, se producen tan solo 400 mil barriles diarios con 157.000 trabajadores. A tal efecto, destacó que esto es "un paro técnico" impulsado por el régimen chavista. Por lo cual resaltó el caso de la Faja del Orinoco, la cual tiene 57 taladros paralizados por falta de mantenimiento. Destacó que han tenido acercamientos con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a quien le dieron opciones de cómo levantar la industria petrolera. Pero aseguró que sus intenciones no están inclinadas al ámbito político.