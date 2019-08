FOTOS Buque Hospital USNS Comfort: El esfuerzo mancomunado por la salud y la vida #23Ago

Un médico estadounidense, su paciente y un traductor son los actores principales en los campamentos en tierra, de la misión del USNS Comfort, el buque hospital que llegó a Santa Marta, Colombia, a atender a personas en situaciones de riesgo, entre ellos migrantes venezolanos.



Llegar al campamento te permite contactar con los valores más hermosos de la raza humana: la bondad, la solidaridad, el respeto a la vida, como elementos fundamentales para la supervivencia de la humanidad. La misión Promesa Duradera concluirá este domingo.

Este oficial le enseña terapia física a esta paciente colombiana en el campamento en tierra del USNS Comfort

¿Cómo es un día en el campamento?

El equipo de elimpulso.com estuvo en el Colegio INEM, el segundo centro de atención a pacientes del Comfort donde se atendieron especialidades médicas como: otorrinolaringología, nutrición, odontología, terapia física, pediatría, entre otras sub especialidades.

El teniente Derek Austin destacó que este esfuerzo no sería posible sin el apoyo del gobierno colombiano qué facilitó la presencia de enfermeros, voluntarios y oficiales militares. «Nuestra meta es atender 500 personas por día en las diferentes especialidades médicas que necesiten«.

Quien ingresa al campamento no necesita más que tener las ganas de ser analizado por un oficial médico estadounidense. Una vez inscrito en la planilla comienza la logística de ubicación.

Primero, le toman sus datos para luego definir cuáles son las áreas donde el paciente requiere ayuda.

Los medicamentos y asesorías en general, son completamente gratuitas. «Lo que queremos es brindar una atención completa y de calidad a estas personas que lo necesitan», destacó el oficial Derek Austin a los medios de comunicación.

En esta imagen se observa el área de odontología. Se realizó el cambio de piezas dentales, tratamientos de conducto, limpiezas, entre otros tratamientos

La risa cura

No todo en el campamento gira en torno a la logística de atención. La risa y el entretenimiento también tienen su espacio a través de la banda del USNS Comfort, integrada por oficiales americanos quienes cantan de manera magistral y entretienen con sus bailes y movimientos a todos los presentes.

El intercambio cultural es enriquecedor y el ambiente que se disfruta en el campamento, sin duda, contribuye al bienestar de los pacientes. «Yo estoy muy feliz y agradecida con esta gente porque vinieron a traernos salud y alegría«, indicó una de las beneficiadas en la misión.

De acuerdo con datos aportados por Charles Cather, Capitán del buque y Director del Área de Enfermería del USNS Comfort, en las 4 últimas misiones han atendido a 24 mil personas aproximadamente entre Perú, Costa Rica, Panamá y Colombia.

En esta carpa esperaban los pacientes ser atendidos. La logística contó con el apoyo de enfermeros y voluntarios colombianos

También hubo centro de imágenes al servicio de los pacientes. Los casos que ameritan cirugía se envían al buque

Cada consulta tenía al menos tres actores principales: el paciente, el médico y un intérprete. Un gran desafío y, a la vez, un gran intercambio cultural en favor de la vida