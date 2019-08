VIDEO Policías del estado Lara advierten que tomarán las calles si no son incluidos en nómina del comando #22Ago

Yaneth Gamboa, presidenta de la Asociación Civil Policía por siempre (Asopol), exigió que sean incluidos en la nómina policial 674 funcionarios, y así puedan recibir todos sus derechos económicos y sociales. Aseguró que si el lunes 26 de agosto no se atiende el llamado, realizarán acciones de calle.

Por otra parte, Gamboa expresó que los funcionarios dieron un 67% de su vida por su profesión, y que actualmente padecen de diversas enfermedades, por lo cual necesitan que se brinde el apoyo ante esta problemática por la cual atraviesan los policías del estado Lara.

Comentó que no tiene respuestas del Comisario Angulo, no le quieren dar pruebas de que los funcionarios están o no en nómina. «Si no nos van a dar prueba alguna, saquen a esta gente del comando, ya estamos cansados«.

Gamboa indicó que los funcionarios policiales están activos, reciben sueldo, el cual es de 40.000 bolívares quincenales.

«Yo quisiera saber quién es el que tiene la mano peluda en ese comando. Quien tenga que ir preso, que tenga que ir«, enfatizó Gamboa.