OPINIÓN Fuerza para ganar #24Ago

Durante años hemos trabajado arduamente con un único objetivo: sacar a Nicolás Maduro del poder y así acabar con el sufrimiento de los venezolanos. Hemos luchado en todos los terrenos, desde la Asamblea Nacional, en las instituciones y universidades, desde los partidos y muy especialmente desde las calles de nuestro país.

Esta lucha nos ha dejado muchos logros, nos ha tocado también afrontar momentos difíciles como el secuestro y encarcelamiento de nuestros amigos y compañeros; así como, la muerte de cientos de venezolanos que se atrevieron a alzar la voz y oponerse a los usurpadores. Pensar distinto nunca ha sido un delito, aunque ellos quieran criminalizar a todo aquel que difiera de su ideología y desee un mejor país.

Gracias a nuestro pensamiento democrático e inagotable perseverancia, el mundo entero se ha solidarizado con nuestra causa. Hemos logrado el reconocimiento de más de 60 gobiernos y pueblos democráticos, que brindan todo su apoyo. Hoy está más que confirmado que,la inmensa mayoría de venezolanos no queremos a Nicolás Maduro en el poder. Queda demostrado que somos una mayoría que pide cambio y que está haciendo todo lo posible para lograrlo.

Hemos sumado voluntades y ahora estamos en una nueva fase que nos demanda un esfuerzo organizado y una unidad eficaz para lograr el objetivo. Tenemos la fuerza para vencer las adversidades y salir del régimen. Nuestro compromiso es una Venezuela pujante, productiva, sana e iluminada. Tenemos una ruta y hemos trabajado muy duro para cumplirla. Lo vamos a lograr. Juntos podemos alcanzar grandes triunfos.

Nodebemos dejarnos engañar con supuestas fórmulas mágicas, porque hemos comprobado que esas acciones, producto de la ansiedad, solo nos dejan como resultado a un régimen atornillado al poder. No podemos cometer errores que nos cueste todo lo que hasta ahora hemos logrado. Las improvisaciones no están permitidas, ya no estamos para cometer un error más. Nosotros actuamos con la convicción de que es la ruta correcta.

Debemos seguir elevando la presión dentro y fuera de Venezuela, avanzaremos en nuestra ruta y para eso debemos seguir con la movilización organizada del pueblo en la calle. No caer en las provocaciones y mentiras de un régimen que se sabe perdido, que ahora da patadas de ahogado intentando romper los logros de la delegación unitaria y todo lo que se ha logrado desde el Parlamento.

Toda solución debe pasar por la vía constitucional, sin violencia,contando con el apoyo de la mayoría y donde la comunidad internacional reconozca nuestros esfuerzos. Esta no es una pelea fácil y requiere organización y movilización. Tenemos que seguir despertando conciencia y sumar más voluntades a nuestra causa. La organización traerá como resultado el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres.

Juntos lo podemos lograr. No podemos desmayar ni perder la esperanza. Nos han querido romper, creen que, a través del odio, la intimidación o la violencia nos pueden doblegar, pero lo cierto es que aquí estamos nosotros: sociedad civil, políticos, estudiantes y hoy comunidad internacional, dispuestos a seguir haciendo frente a toda arbitrariedad, a luchar sin descanso por nuestra democracia y libertad. Juntos lograremos el cese de usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres que necesita y merece Venezuela.

Stalin González