César Aristimuño: Operaciones con divisas en el comercio se acercan al 40% #26Ago

Mientras que las operaciones con divisas en el sector comercio venezolano ya se acercan al 40% del total, hay un incremento sostenido de las transacciones con tarjetas internacionales en puntos de ventas, “las cuales calculamos en un monto promedio mensual que fluctúa entre 8 y 9 millones de dólares”, asegura el economista César Aristimuño, director general de Aristimuño Herrera & Asociados, quien afirma que el bolívar ha muerto y su sepultura es cada día más profunda.

El economista destaca el incremento de las remesas, aunque observa con cuidado algunas estimaciones, ya que las condiciones económicas en las que vive la gran mayoría de los migrantes venezolanos en el exterior no permiten generar un flujo millonario elevado de dólares al país; no obstante, esta es una fuente de divisas que ya es estructural, no coyuntural, para la economía venezolana.

Advierte asimismo, que la banca registra un incremento muy relevante de las transferencias en divisas y hay un creciente número de puntos de venta extranjeros en el país, algo que parecía impensable hace pocos años.

Las cuentas en divisas abiertas en la banca nacional, conocidas como cuentas “Convenio 1”, que en algún momento fueron recursos inmovilizados que se estiman en unos 763 millones de dólares, al mes de mayo de este año, y de los cuales 90% está en poder de la banca pública, ahora están contribuyendo a dinamizar el mercado oficial de divisas, a través de operaciones en efectivo, por lo que vemos más dólares en las carteras de las personas.

No hay confianza en el bolívar

Lo que ha ocurrido -precisa Aristimuño- es que los venezolanos han perdido totalmente la confianza en el bolívar, no por frivolidad, sino porque las malas políticas fiscales y monetarias han debilitado nuestra moneda al extremo de que ya no es capaz de cumplir ninguno de los tres propósitos esenciales de todo signo monetario: servir como unidad de cuenta, medio de pago y reserva de valor.

Asegura que la hiperinflación y la devaluación incontenible, han hecho del bolívar un activo sin poder de compra, y por eso se ven insólitas manifestaciones de desprecio por nuestra moneda, como botar billetes o convertirlos en objetos para fabricar carteras u otros productos de mayor valor.

En consecuencia, hay que preguntarse si sigue siendo pertinente el debate sobre instaurar una dolarización formal en la economía venezolana, con un esquema de libre convertibilidad y una estrategia de recuperación y crecimiento que busque elevar la competitividad de nuestra economía, o si, por el contrario, hay que defender la existencia de una moneda local e invertir esfuerzos en recuperar la confianza perdida.