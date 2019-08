Ganadores de los Premios MTV: J Balvin en lo más alto «Con altura» #27Ago

Este lunes se llevó a cabo la ceremonia de los Premios MTV en los cuales se destacan las mejores canciones y video musicales del años.

En esta lista, destaca la premiación recibida por el cantante colombiano, J Balvin, quien recibió el premio al mejor video latino, con el tema «Con altura».

Acá la lista completa de los ganadores:

Video del año: “You Need to Calm Down”, Taylor Swift.

Artista del año: Ariana Grande.

Canción del año: “Old Town Road (Remix)”, Lil Nas X con Billy Ray Cyrus.Mejor artista nuevo: Billie Eilish.

Mejor colaboración: “Señorita” Shawn Mendes y Camila Cabello.

Mejor video pop: “Sucker”, Jonas Brothers.

Mejor video de hip hop: “Money”, Cardi B.

Mejor video latino: “Con Altura”, Rosalía y J Balvin con El Guincho

Mejor video k-pop: “Boy With Luv”, BTS con Halsey.

Video con mensaje positivo: “You Need to Calm Down”, Taylor Swift.

Artista “Push” del año: Billie Eilish.

Premio Michael Jackson Video Vanguard: Missy Elliott.