Abrams a Maduro: No queremos procesarte ni perseguirte. Queremos que dejes el poder #28Ago

Durante una entrevista al The New York Times, el enviado para Venezuela de la Casa Blanca, Elliott Abrams, aseguró de que Nicolás Maduro no da señales de estar dispuesto a dejar el poder.

Abrams indicó que el gobierno de los Estados Unidos no busca procesar ni perseguir a Maduro, sino que deje el poder.

“No es una persecución. No estamos tras él, queremos que tenga una salida digna y que se vaya. Maduro no queremos procesarte y no queremos perseguirte. Queremos que dejes el poder», precisó.

Es importante mencionar, que el Departamento del Tesoro ha señalado a Nicolás Maduro como uno de los beneficiarios de presuntos envíos venezolanos de drogas ilegales.