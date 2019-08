VIDEO Iván Duque aseguró que disidentes de las FARC cuentan con el apoyo del régimen de Maduro #29Ago

View this post on Instagram

El presidente de Colombia, Iván Duque, se refirió esta tarde al alzamiento de los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los calificó de "narcoterroristas" y agregó que cuentan con el apoyo del régimen de Nicolás Maduro. . "Colombia no acepta amenazas de ninguna naturaleza. No estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuentan con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro", expresó el mandatario. Seguidamente indicó que esperan que el partido político de las FARC expulse a "todos los delicuentes" que aparecieron en el video publicado en horas de la mañana. Asimismo, agregó que solicitó al Fiscal General de Colombia a que emita las ordenes de captura y así enfrentar los delitos que se evidencia en el visual. Texto: Luis Miguel Rodríguez. . Video: Cortesía Lea más detalles en www.elimpulso.com