Spider-Man ya no aparecerá en el universo Marvel tras distanciamiento de Sony con Disney #30Ago

Spider-Man (Hombre araña) ya no aparecerá en el universo cinematográfico de Marvel. The Walt Disney Company, dueño de Marvel Studios, y Sony Pictures, dueño de los derechos del personaje arácnido, no llegaron a un acuerdo.

Disney y Sony Pictures no alcanzaron nuevos términos «que le hubieran dado una participación de cofinanciamiento en el futuro». El productor Kevin Feige, de Marvel, quedó fuera de los dos filmes.

No obstante, posiblemente las dos películas de Spider-Man que estaban planificadas contarán con el actor británico Tom Holland y el director Jon Watts.

El personaje arácnido estuvo en los filmes de Marvel: Capitán América: Guerra Civil (2016), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019), siendo la última la más taquillera en la historia del cine.

Mientras que por Sony se realizaron Spider-Man: Homecoming (2016) y Spiderman Far from home (2019) que tuvo buenos resultados de taquilla en estas últimas semanas.