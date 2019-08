Alfredo Ramos: El pueblo saldrá victorioso de esta tragedia que representa Maduro #31Ago

View this post on Instagram

Seguír empujando con todas las presiones juntas y todos los mecanismos de lucha hasta lograr la derrota total y definitiva del narcoregimen. Nuestro pueblo saldrá victorioso de esta tragedia que representa Maduro y sus mafias de delincuentes. Fuerza Venezuela continuamos en la calle hasta lograr la libertad y la democracia. Fuerza Presidente @jguaido