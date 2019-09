VIDEO Los baños del Hospital Pastor Oropeza están fuera de servicio #2Sep

View this post on Instagram

Los familiares y pacientes que asisten al Hospital Doctor Pastor Oropeza denunciaron que las instalaciones de este centro asistencial están en mal estado, destacando la condición de los baños, los cuales no están en funcionamiento. Una de las pacientes contó al equipo de elimpulso.com que al momento de querer utilizar los baños y pedir indicaciones para ello, le responden "vaya al montecito", señalando un lugar retirado en el mismo centro médico para que se dirija hacia ese lugar a hacer sus necesidades fisiológicas. Junto a ello, los pacientes destacaron que la condición de higiene en las áreas son sumamente displicentes, y por ende, temen a que puedan contaminarse de alguna bacteria, ya que se han enterado de casos de esta envergadura. Por otra parte, expresaron que no el Hospital no cuenta con los insumos correspondientes para poder tratar a sus pacientes, por lo cual, los mismos deben invertir de su dinero en la compra de todo lo requerido para tratar su respectiva condición.