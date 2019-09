Imágenes de la devastación que causó el huracan Dorian en Las Bahamas #3sep

A su paso, lento pero devastador, el huracán Dorian, considerado el más fuerte que ha pasado por el planeta este año, ha cobrado al menos cinco vidas y ha dejado grandes destrucciones en las islas Abaco, al norte de las Bahamas. Uno de los fallecidos es un niño de siete años.

A través de la cuenta de Twitter del Metro de Atlanta @wsbtv se difundieron imágenes de los daños en las Bahamas.

WATCH: New video shows waves pounding windows 20 FEET OFF THE GROUND in the Bahamas as Hurricane #Dorian sits stationary over the islands: https://t.co/2reDwF3mBi pic.twitter.com/4UwezQJzIA

— WSB-TV (@wsbtv) September 2, 2019