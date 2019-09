León: No veo cerca un acuerdo que nos lleve a una elección competitiva, unificadora y confiable #3Sep

“Ojalá me equivoque, y seré el primero en celebrarlo, pero no creo que estemos cerca de un acuerdo electoral presidencial que nos lleve a una elección competitiva, unificadora y confiable”, asegura el economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, a través de su cuenta en Twitter, agregando que, si así fuera, no hay duda que sería la vía “probable” más rápida y estable de solución.

Advierte que llegar a una elección competitiva exigiría una presión del sector militar, precedida por acuerdos que le garanticen su poder militar, su integridad personal y familiar y sus recursos. Y eso no parece negociado. Pero la alternativa de fuerza, externa o interna, es aún más remota.

Ratifica el especialista que la probabilidad de una acción internacional de fuerza es muy, pero muy baja. La probabilidad de que se produzca una acción interna de fuerza es tan baja como la anterior. Entonces, el debate no es entre negociación y fuerza. Es entre negociación (civil y/o militar) o nada.

De acuerdo con lo expresado por el presidente de Datanálisis, entre líneas se puede leer que la única alternativa viable para resolver la profunda crisis económica, política y social que vive el país, es la negociación .