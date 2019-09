OPINIÓN Se busca un emprendedor: Descubran su patrimonio personal #3Sep

“No creo que las cosas sucedan a pesar de ustedes. Pienso que tienen que ayudarse ustedes mismos. Al menos, a visualizar lo que quieren, proyectarlo y soñarlo. Ustedes sólo podrán ser lo que sus fantasías quieran que sean»

Diane Von Furstenberg

No es raro para los seres humanos, subestimar sus propias capacidades. Cuando nosotros dominamos una habilidad, tendemos a tomarla como concedida y olvidamos lo valioso que puede ser para otras personas. Sin embargo, todos aquellos que se desarrollan como su propio jefe, se inician tomando su patrimonio personal y lo movilizan. Las cosas que ellos poseen, se convierten en sus herramientas, sus experiencias y habilidades en sus productos y sus sueños le suministran la motivación.

Todo esto comienza, con preparar un inventario, de que han aprendido y adquirido hasta este momento y utilizar su imaginación para ver nuevas posibilidades. Por supuesto, que esto nunca pasara, si ustedes se retrasan, esperando condiciones perfectas. En lugar de hacer un listado de las cosas que no tienen, ocúpense de hacer una lista de las cosas que ustedes tienen, son y pueden llegar a ser. Enfóquense en sus activos o patrimonios personales. Aprecien que hay en sus vidas en este momento y conviertan todo eso, en una ventaja para ustedes como primer paso para el éxito.

¿Qué cosas califican como un patrimonio personal?

Los activos no son sólo el carro, la casa o las inversiones financieras. Aquellos que trabajan independientemente tienen una visión más amplia. Piensan en, el talento que tienen para crear hermosas habitaciones con poco dinero?, sus habilidades para resolver conflictos? su pasión por hacer gráficos en computadoras?. Cualquier cosa o todas las cosas, tangibles o intangibles, que puedan dar una contribución, se les debe dar toda la importancia que merecen.

¿Están dispuestos?

La disposición para vivir sin un trabajo es indispensable para comenzar.

Están dispuestos a ir en contra de los conocimientos convencionales, hacer cambios en su estilo de vida, sacrificios personales, hacer su tarea y aprender de gente como ustedes, tomar una ruta que no da garantía de éxito, a fallar con el fin de tener éxito al final, en creer más en ustedes mismos, ir hacia adelante hasta que logren sus objetivos y obtener dinero para divertirse. Obviamente, mientras más «si» tengan mejor, si ustedes tienen algunos no, eso no significa que estén descalificados, pero es una señal, de que tienen que trabajar duro, para crear un compromiso sincero.

Por varios años he observado el desarrollo de una mujer, que estaba conquistada con la idea de trabajar por cuenta propia. Su progreso había sido mucho menor de lo que debió haber sido. Ella parecía dar dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás, nunca fallaba, pero tampoco tenía éxito. Ella tenía un comportamiento tibio en su disposición para llevar a cabo todo lo que ella podía. Si las cosas se hacías difíciles o incluso no confortables, ella se tomaba un retiro de respiro y continuaba sólo, dependiendo del soporte de su esposo. Mientras ella decía que quería un negocio próspero, sus acciones no sustentaban esa idea. Su crecimiento personal y del negocio estaba bloqueado.

Definitivamente, ustedes pueden esquivar la experiencia de ella, reconociendo la importancia de tener una actitud a estar dispuestos y a encontrar razones y recompensas para permitir dicha decisión. Conocer sus motivaciones, puede hacer la gran diferencia.

Italo Olivo

www.iolivo.com