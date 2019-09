VIDEO Brote de aguas negras contamina a vecinos de la urbanización Sucre #3Sep

View this post on Instagram

La comunidad de la urbanización Sucre, específicamente en la calle 37 con avenida Libertador, denuncian la existencia de un brote de aguas negras desde hace más de tres meses, el cual está contaminando y afectando a toda la localidad. Petra Rodríguez, vecina del sector, denunció al equipo de elimpulso.com que los malos olores de estas aguas negras han generado enfermedades en la localidad, asegurando que ella ha padecido de vómito, diarrea, lo cual ella asume tiene que ver con la mencionada contaminación. Aseguró que los malos olores se impregnan en las habitaciones, dificultando el vivir cómodamente en el sector. Asimismo, señaló que los niños que habitan en su hogar no pueden jugar tranquilamente ya que los representantes temen que padezcan de alguna enfermedad. Por otra parte, Rodríguez mencionó que de persistir esta problemática, hará una reunión con los vecinos de la urbanización para salir a las calles y reclamar -pese a su edad avanzada- ya que insistió que una familia no puede vivir soportando malos olores y negligencia gubernamental. . Video, texto y edición: José Enrique Arévalo. . Lea más detalles en www.elimpulso.com #Regionales #Brote #Aguasnegras #Contaminación #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #3Sep