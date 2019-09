Rafael Ramírez: Cabello, Padrino, Gorrín y la gente de Cilia Flores están negociando su salida del poder #4Sep

Rafael Ramírez manifestó que los principales representantes del régimen chavista se encuentran en una constante negociación para definir los términos de su salida del poder de la manera más conveniente.

Comentó que personajes como Diosdado Cabello, Padrino López, Maikel Moreno, Raúl Gorrín y Cilia Flores lideran la lista de los negociadores.

“Está negociando Diosdado (Cabello), (Vladimir) Padrino López, Maikel Moreno, el señor (Raúl) Gorrín, presidente de Globovisión; la gente de Cilia Flores. Todo el mundo está negociando la salida. Cuando ellos se ven descubiertos Diosdado dice ‘es con autorización de Nicolás’ pero eso no es verdad, todos han estado enviando emisarios y todos tienen sus agentes económicos que hacen lobby a Washington y están tratando de llegar a un tipo de acuerdo”, contó Ramírez.

Destacó que la salida del poder del régimen de Maduro no se ha concretado porque el Gobierno de Donald Trump no quiere tener ningún tipo de acuerdo con la izquierda venezolana: “Están cada vez más desesperados porque saben que su situación es insostenible. Las sociedades no se suicidan, algo va a pasar y ellos quieren tener algún tipo de posición para cuando eso suceda”.

“Todo el mundo (en el Gobierno) está en un sálvese quien pueda, porque ellos están rociados de gasolina; no tienen a donde ir. Yo me puedo mover por el mundo pero Nicolás Maduro no puede poner un pie fuera del país. Ellos tienen problemas con la ley”, sentenció.