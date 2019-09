Intercambio comercial entre Venezuela y EE.UU cayó 70,49% en el primer semestre #6Sep

El intercambio comercial total entre Venezuela y los Estados Unidos de América en el primer semestre de 2019, fue de US$ 2.580 millones, lo que refleja una caída del 70,49% en comparación con el mismo período del año pasado, equivalente a US$ 6.162millones, cuando el intercambio comercial total entre las dos naciones para ese momento se ubicaba en US$ 8.742millones.

Destaca la información emanada de la Cámara Venezolano Americana de Industria y Comercio (VenAmCham) que la balanza comercial neta entre los dos países durante el primer semestre del año 2019 fue de US$ 1.028 millones, sin embargo, esto significa una caída de 65,67% (US$ 1.966millones) en comparación con la balanza comercial neta del primer semestre del año 2018, cuando registró un total de US$ 2.994 millones.

El total de las exportaciones venezolanas realizadas durante el primer semestre del año 2019 hacia los Estados Unidos de América, se ubicaron en US$ 1.804 millones, representando una disminución de 69,26% equivalente a US$ 4.064 millones, en comparación con el I semestre del año 2018, cuando las exportaciones totales alcanzaron la cifra de US$ 5.868 millones, esto de acuerdo a las cifras del USA Trade del Census Bureau de los Estados Unidos de Norteamérica.

Este monto reflejado corresponde en parte a los 222 mil barriles diarios de petróleos exportados en promedio hacia los Estados Unidos durante el período Enero-Mayo, esto según la U.S. Energy Information Administration(EIA), teniendo como máxima exportación el mes de enero con 631 mil barriles diarios de petróleo y la menor exportación correspondiente al mes de mayo con apenas 11 mil barriles diarios de exportación petrolera. Es así como, desde el año 1973 que la EIA suministra data de importaciones petroleras, Venezuela registra su peor nivel históricamente de exportaciones petroleras hacia los Estados Unidos.

Exportaciones

Con respecto a las Exportaciones Petroleras, que fueron el 91.29% de las exportaciones totales realizadas hacia EE.UU durante el primer semestre del año 2019, registraron un monto total de US$ 1.647 millones, lo cual se traduce en un decrecimiento de 70.49%, equivalente a US$ 3.934 millones, en comparación con el total de las exportaciones petroleras realizadas hacia el país del norte durante el I semestre del año 2018, cuando éstas alcanzaron la cifra de US$ 5.581 millones.

En cuanto a las Exportaciones No Petroleras que representaron el 8,71% restante de las exportaciones totales, fueron de US$ 157 millones para el I semestre de 2019, representando una disminución de 45,26%, unos US$ 130 millones, en comparación con el primer semestre del año 2018 cuando dichas exportaciones fueron de US$ 287 millones.

Importaciones

En cuanto al total de las importaciones provenientes de EE.UU, estas alcanzaron US$ 776 millones el primer semestre del año 2019, disminuyendo en un 73%, equivalente a US$ 2.098 millones, en comparación con el total de importaciones para el primer semestre del año 2018 cuando fueron de US$ 2.874 millones.

Con respecto a las Importaciones Petroleras que representan el 39,43% del total de las importaciones realizadas durante este primer semestre del año 2019, registraron un monto total de US$ 306 millones que representa un decrecimiento de 84,40%, equivalente a US$ 1.655 millones, en comparación con el primer semestre del año 2018.