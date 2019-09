Juan Guaidó: El Esequibo es nuestro, es de Venezuela #6Sep

“El Esequibo es nuestro, es de Venezuela”, aseguró este viernes el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República, durante un acto realizado en la población de Lecherías, en el estado Anzoátegui, desde donde restó importancia a la decisión del Ministerio Público de abrir una investigación en su contra, por una presunta negociación para poner el territorio venezolano en manos de transnacionales.

Ratificó que la Fiscalía, atendiendo a las instrucciones del dictador, lo que busca es distraer la atención de los graves problemas que tiene el país, a la vez que ratificó la soberanía venezolana sobre la zona que se mantiene en litigio con Guayana, recordando las distintas actuaciones de la Asamblea Nacional en defensa de El Esequibo,

Durante su intervención en la asamblea de ciudadanos, con representantes de la sociedad civil, señaló que “si alguien tiene un reclamo legítimo sobre El Esequibo hemos sido nosotros, no menos de diez reclamos, acuerdos en el Parlamento, acciones políticas internacionales para defender lo que es nuestro, y lo ratifico hoy: El Esequibo es nuestro, es de Venezuela”.

Ya no es momento de esperar

“Hoy estamos aquí, hoy vinimos hasta Anzoátegui, porque no es momento de esperar, no es momento de seguir alargando la agonía, y hoy vinimos a estar con los hombres y mujeres que nunca han dejado de luchar, hoy los vine a buscar, a cada uno de ustedes, porque no es momento de esperar, es momento actuar, es el momento de recuperar a Venezuela,es momento de que cese la usurpación y ustedes son clave en ese proceso”, dijo Guaidó.

Guaidó indicó que este no es un proceso de una persona, no es un proceso de Juan Guaidó, de los diputados, que si bien han sacrificado muchísimo, se sabe que no es suficiente, es un proceso de todos y no podemos esperar, y estamos aquí precisamente porque no podemos esperar.

“Nuestro gran enemigo hoy es esa costumbre y la costumbre hoy es muerte. La esperanza, la fuerza y la acción conjunta es futuro, es el cese de la usurpación”, afirmó.