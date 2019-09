RETACITOS #8Sep

Las cifras que dio a conocer la Comisión de Economía y Finanzas de la AN, sobre el comportamiento de la inflación en el mes de agosto, son como para preocuparse, ya que solo en un mes el encarecimiento de los precios de los bienes y servicios pasaron de 33,8% en julio a 65,2; pegando un salto de 31,4%; mientras que con el salario mínimo que en estos momentos están recibiendo los trabajadores venezolanos, léase médicos, enfermeras, periodistas, bioanalistas, ingenieros, que trabajan en la administración pública, solamente pueden adquirir un 2,31% de la canasta alimentaria familiar. Lo que debe ser motivo de reflexión, es que después de dos meses con un comportamiento de la inflación por debajo del 50%, se supera esta cifra que utilizando los economistas para señalar, no solo que hemos retornado a la ruta de la hiperinflación, sino que se ha vuelto con mucha fuerza, representada en 15,2% por encima del tope, pero más inquietante aún es que la tendencia es a que no se producirá una baja sustancial en las próximas semanas, porque estamos en presencia de una descomunal “escalada” de los precios de los bienes y servicios, que pareciera indetenible. La pérdida de actividad económica en lo que va de año se ubica en 43%, mientras que en la inflación por rubros destaca bienes y servicios con 113,5%; equipamiento del hogar 92,2%; alquiler de vivienda 77,1% y vestido y calzado 78,3%. Así que Dios nos agarre confesados.

Denuncian vecinos que en la calle de El Parral donde están los conjuntos de Las Garzas y Zamuro Vano, desde hace muchísimo tiempo las vías estaban llenas de huecos y nunca las autoridades municipales de Iribarren se dieron por enteradas de esta situación, a pesar de los reclamos que en todo momento se hicieron. Ante la indiferencia y la ineficacia oficial, los vecinos acordaron establecer unas cuotas para adquirir los materiales necesarios y procedieron a tapar los huecos asfaltando las vías. Pero resulta que ahora unos vivos, que al parecer son representantes de una contratista de la Alcaldía, luego que el trabajo está terminado, han llegado al lugar a colocarle a los huecos tapados, unos semi circulos amarillos, dizque con la intención de cuantificarlos y pasarles una valuaciones al burgomaestre achocolatado, cobrándole a la corporación por estos trabajos, que fueron financiados por los vecinos. Así que alertamos al Alcalde por sí acaso le llegan por allí cobrando por unos trabajos en las calles de El Parral, no los cancele porque se estaría convirtiendo en cómplice de una gran vagabundería, en la que alguien quiere ganarse unos reales sin trabajar, a lo cual parecen estar muy acostumbrados los contratistas que le prestan servicios a la revolución.

Sería interesante averiguar si es cierto que hay varios personajes en el mundo político regional, quienes supuestamente asisten a las reuniones del Frente Amplio todos los domingos, incluso participan activamente en las mismas, lo cual parece muy bien; sin embargo, se comenta que estos personajes serían unos “quinta columnistas” o están bailando en la cuerda floja, porque al concluir las reuniones dizque corren raudos y presurosos a reunirse con altos funcionarios del gobierno local, informándoles de todas las materias tratadas, así como de los planes, proyectos y estrategias trazadas por la oposición para ser implementadas a posteriori, lo cual estarían haciendo a cambio de prebendas y de uno que otro beneficio que reciben, por haberse convertido en “corre ve y dile”. Como siempre cumplimos con alertar a las autoridades del FAVL de Lara para que apliquen sus planes de inteligencia, también deben tomar las previsiones de no compartir informaciones comprometedoras, porque tienen infiltrados a algunos patriotas cooperantes, que quieren estar bien con Dios y con el Diablo y al parecer los mejores beneficios los están recibiendo de Satanás.

Por cierto, en medios políticos de la región se comenta que el flamante adjunto de Marquina en Primero Justicia en la zona, habría comentado que había mucha molestia en UNT por su salto de talanquera; sin embargo, por el contrario aseguran que allí su salida fue recibida con gran alegría y alborozo, porque no encontraban la fórmula para defenestrarlo, así que tanto mano Lencho, don Guille y el perifoneador de Yaritagua estaban de fiesta cuando se enteraron que se iba para PJ. Por supuesto, si el personaje es medianamente inteligente, debería pensar que su llegada a esta nueva organización para el, no iba a ser recibida con bombos y platillos, cuando dentro de PJ hay personas valiosas, con credenciales, amplia experiencia y que tienen más méritos para ocupar la posición, a quienes no le debe haber caído muy bien la llegada de un advenedizo al que ahora todos tendrán que obedecerle y rendirle pleitesía, así que le aconsejamos manejarse con mucha mano izquierda, dejar la gritadera y poner a un lado las peleas por quítame esta paja, si no quiere salir como corcho de champaña, en menos que canta un gallo. Así que en UNT están muy agradecidos con PJ porque les ayudó a resolver este problema.

El tema del deterioro de los servicios de salud en todo el país, no se puede obviar por más que queramos, porque de todas partes de la entidad nos llegan todas las semanas múltiples denuncias que indican que en los centros hospitalarios siguen sin medicamentos, sin los insumos indispensables, los equipos continúan dañados, las ambulancias están paradas por falta de cauchos, baterías, lubricantes u otros repuestos, en algunos hospitales de ocho quirófanos, apenas uno esta funcionando; los equipos de hemodiálisis están operando a 25% de su capacidad y hay muchos pacientes que tienen sus vidas corriendo peligro ante esta situación; hay una carencia de retrovirales para los enfermos de VIH y este es un drama de nunca acabar. Esta semana hemos visto con preocupación, informaciones publicadas en la prensa regional, que dicen que cada nueve días se muere una mujer embarazada en Lara, debido a las pésimas condiciones en la que les toca parir, sustentada la información sobre bases serias y, lamentablemente, el miércoles 4 de septiembre, se confirmó la muerte de un menorcito de 12 años que se encontraba hospitalizado en el servicio de nefrología del hospital J.M de los Ríos, en San Bernardino, en Caracas. Todos en Venezuela sabemos quienes son los culpables de esta crisis en los servicios de salud.

La situación que se vive en los centros penitenciarios del país es verdaderamente dramática, a lo cual contribuye la lerda y pesada actuación de la justicia en el país, donde hay miles y miles de expedientes engavetados, ya que no todo el mundo tiene para pagar a un buen abogado para que lo defienda y los defensores públicos no parecieran ser la mejor opción para los reos que están tras las rejas. El hacinamiento carcelario es otro de los graves problemas al que se enfrentan los presos, sus peticiones de traslado no son escuchadas, sino no están acompañadas de las correspondientes “coimas” y solamente en el momento en que se visibilizan con algunos actos de violencia, es cuando las autoridades se dan cuenta de su existencia. De allí que un hombre tan versado y conocedor de la realidad carcelaria, haya dicho en varias de sus exposiciones públicas, que las cárceles venezolanas son las universidades del delito, quienes caen tras las rejas, el bueno sale malo y el malo, sale peor, ya que no existen políticas integrales orientadas a rescatar y a formar a los reos para reinsertarlos en la sociedad, una vez que cumplan sus condenas. Lo ocurrido en el centro de reclusión Zona 7 de Boleíta en Caracas, debe llamar a la reflexión. Allí los custodios dizque cobran 3.000 por permitir las visitas; entre Bs. 7.000 y 10.000 mil por el ingreso de comida; Bs. 50.000 por la visita conyugal y para salir del sótano (Inframundo), al parecer hay que pagar entre 300 y 500 dólares, denunciaron los familiares. ¿Qué talco?

Ha llegado a nuestra mesa de redacción, un audio que circula por las redes sociales, en el cual una dirigente del PSUV, se dirige a sus allegados dándole instrucciones de la instalación de un punto Patria, para que actualicen sus datos aquellos “camaradas” a los cuales no les están llegando los bonos, las cajas Clap y algunas otras dádivas del régimen; sin embargo, el objetivo real de esta acción es la de recoger firmas contra el presidente del Imperio, por las sanciones aplicadas al régimen, convertido en el principal aliado de Guaidó en la lucha contra el Madurismo y sus acólitos. El sitio escogido para esa actividad proselitista, es la casa de la prof. Ana T, quien es militante de Avanzada Progresista y era la Directora de una dependencia vinculada con la educación en el gobierno del Alcalde Barreras, lo que pone en evidencia que todavía tienen su corazoncito rojo rojito, aun cuando lo tratan de disimular haciendo creer que forman parte de la oposición. Pregunta inocente: ¿Cómo puede la gente del Frente Amplio confiar en un partido, en el cual su militancia, actúa a manera de cuerpo de contrainteligencia?

Para el próximo 1° de octubre será anunciado en Caracas, con bombos y platillos, el lanzamiento de un grupo de organizaciones políticas para competir con el G4, estará integrado por Avanzada Progresista, Copei, MAS y la organización que ahora integran Claudio Fermín y Juan Barreto y que dizque piensan identificar como 4F, lo que no tiene nada que ver con el golpe del comandante galáctico, sino por Falcón, Fernández, Fermín y Felipe Mujica, quienes estarán invitando en esta oportunidad a otras organizaciones políticas como la de Martucci y Quijada para que se incorporen. Por supuesto, los comentarios que circulan en medios políticos, dejan entrever que este grupo, estaría dispuesto a participar en unas elecciones convocadas por el inquilino temporal de Miraflores, llamando asimismo la atención que ninguna de las organizaciones tiene el músculo financiero suficiente para sufragar los gastos que implican una campaña electoral legislativa, mucho menos presidencial, de allí que por algunos indicios que se han observado, por frases sueltas que a algunos de los dirigentes se les han “escapado”, se han comenzado hacer señalamientos acerca de que el apoyo financiero pudiera ser rojo rojito, y que presuntamente el maletín de Antonini Wilson se va a quedar corto para lo que se avecina, ya que en la oposición se tiene el convencimiento de que Miraflores va a convocar elecciones adelantadas y necesita que haya la participación de otras organizaciones para que no ocurra lo del 20 de mayo del 2018. Así que hay gran expectativa.

Algunas personas que han decidido exhumar a sus parientes para cremarlos y poder llevar las cenizas de sus deudos, a otras ciudades a donde piensan radicarse, se han encontrado con que en algunos cementerios privados del país, cuando han procedido a extraer los restos, se han llevado tremenda sorpresa porque los huesos están en cajas de cartón, y no en las urnas de madera por las que pagaron mucho dinero, para darles cristiana sepultura a padres, madres, hermanos, hijos, lo cual constituye un caso digno de investigar. Al parecer el “modus operandi” de las bandas que se dedican a este macabro comercio, es que esperan que los familiares más cercanos, se retiren del camposanto, proceden a sacar el cadáver del costoso ataúd de madera y lo colocan en cajones fabricados con cartón piedra, por lo que es de suponer que comercializan nuevamente la urna y obtienen una doble o triple ganancia, dependiendo de las veces que realicen el “cambiazo”, confiados en que una vez que fragüe el cemento que le ponen a las losas para sellar la fosa, ninguno de los deudos se va a venir al día siguiente a solicitar que abran la tumba para revisarla. Lo lamentable, es que estos casos presuntamente se están presentando en los cementerios privado, donde en algunos casos tienen vigilancia, pero están indefensos porque no portan armas, mientras que los malos no solo andan armados hasta los dientes, sino que portan armamentos más modernos y sofisticados, que los que utilizan nuestros cuerpos policiales. Así que hay que estar muy atentos cuando nos toque enfrentar esta situación, ya que habrá que pernoctar en el cementerio, hasta que seque el cemento que sella la fosa.

En las actividades del día del empleado público fue notoria la división entre dos sectores que dicen representar la clase trabajadora. Por un lado la convocatoria de los miembros de Sepeel y por otro lado la concentración de los miembros de Citel. Para cualquier observador político, se deduce que definitivamente Citel se deslinda del Frente Amplio. Los oradores fueron, casi todos de Palavecino, entre otros: OsMen (el eléctrico) y el Dr Rodina, todos ellos dirigentes de la causa R. Por cierto comentaron que la señora Graciosa, reconcomiada por haber sido sustituida en el Frente Amplio, dizque por usar la posición como coordinadora, para beneficio personal y de la R alrevés, usó la tribuna, como si fuese gente activa del Frente Amplio, aprovechándose de los ingenuos, para proyectar, al más puro estilo quinta republicano, un Frente Amplio paralelo, el cual denominan Palavecino Renace, emulando al más rancio Chavomadurismo. Estiman que algo debe hacer el Frente Amplio Lara, para corregir y poner orden en esta irregular situación en Palavecino, que no suma, sino que resta.

Sería interesante averiguar si es cierta la información que circula en las redes sobre la destitución del jefecito encargado de la Seguridad Ciudadana y Paz del gobierno regional. Al parecer su salida tiene que ver con la ineficacia y en algunos casos, la ausencia de políticas de seguridad, lo que se ha visto reflejado en la poca o casi nula reducción de los índices delincuenciales en Lara, a lo que supuestamente se agrega el no pararle mucho a las instrucciones del MRIJP. El nombre del general Cheo Rojas es el que más suena para ser juramentado en este cargo. También se dice que contribuyó a la remoción del funcionario, las versiones sobre una supuesta vinculación del personaje con quienes tienen las empresas del caso Cerro La Vieja y el strike que les metieron con el ágape a la primera dama durante su viaje a Barquisimeto, ya que en el gobierno regional se enteraron después que ya había pasado el bonche.

A propósito, confirman que el pasado miércoles se dio la reunión de la Defensoría del Pueblo de Lara, sobre el caso de la amenaza ecológica hacia el Cerro La Vieja y su continuación como parte de la Serranía del Altar, ubicada en el municipio Simón Planas del estado Lara, pero que según los ambientalistas, es de gran importancia para los estados Portuguesa y Cojedes como fuente regional de agua. Además en la zona hay una gran cantidad de parceleros ubicados en la parte baja del Cerro La Vieja que están siendo afectados y que requieren de la protección y un pronunciamiento de la Defensoría, ante la violación de sus derechos como trabajadores de esas tierras. El caso en la medida que avanza el tiempo y se profundiza en las investigaciones, se enrarece mucho más el caso, incluso ya se ha comenzado a hablar en voz baja, sobre “falsificación de documentos”, lo que tiene a más de uno pegando carreritas. Aseguran que la Defensora regional ha puesto un interés manifiesto, en torno a este caso, confiamos en que sea cierto.

Juan Bautista Salas