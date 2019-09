VIDEO Así fue vestida la Virgen del Valle en sus 108 aniversario #8Sep

View this post on Instagram

Así fue vestida la Virgen del Valle este domingo 8 de septiembre durante la conmemoración de sus 108 aniversario. La indumentaria fue creada por el diseñador Julio Mora, quien se inspiró en la vida del marinero, de quienes la virgen es patrona. . “El alba y manto blanco están detalladamente pintados a mano y exquisitamente bordados por hilos de oro y perlas. Unidos a estos, más de 24.000 cristales Swarovski hacen que la vestimenta brille entre los aproximados 70.000 mil feligreses que acuden a la festividad religiosa”, reseñó el portal web Versión Final. Texto: Luis Miguel Rodríguez . Video: @ValeTVCanal5 Lea más detalles en www.elimpulso.com #Nacionales #VirgenDelValle #108años #Aniversario #Patrona #Oriente #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #8Sep