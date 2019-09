No hay médicos en al menos cinco ambulatorios del norte de Barquisimeto #9Sep

En un recorrido realizado por Elimpulso.com encontramos que en al menos cinco ambulatorios de la zona norte de Barquisimeto no hay médicos, enfermeras ni mucho menos medicinas, situación por la que los pacientes de ese lado de la ciudad están desprotegidos.

Pacientes, que pidieron proteger su identidad, denunciaron que en el ambulatorio de El Cuji, también conocido como “Las Marías” no hay médicos desde el martes 3 de septiembre debido a que, de los tres médicos que allí laboran, uno está de vacaciones y los otros dos no volvieron, dado que no les resulta trabajar por Bs. 40 mil al mes.

Solo las enfermeras y el personal obrero van a trabajar en este lugar, debido a que viven cerca y llegan caminando. No obstante es imposible brindar atención médica especializada, atender curas, inyecciones, hacer diagnósticos ni evaluar ningún paciente, pues tampoco hay medicinas ni implementos médicos.

Lo mismo ocurre en el consultorio Popular “Hugo Chávez“, donde solo estaba una secretaria y una fila de pacientes esperando no perder las esperanzas, pues no iban a llegar médicos ni enfermeras.

Esta situación se repite en los ambulatorios de Prados del Norte, Las Veritas, Valle Lindo, y Salud Norte en El Trapiche, donde se puede brindar atenciones menores a pacientes que lleven sus propios insumos, medicinas e implementos, siempre y cuando coincida con una enfermera. De lo contrario, los envían a los ambulatorios de Tamaca o San Jacinto donde sí hay médicos todavía.