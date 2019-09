VIDEO Los grafitis se adueñaron de las paredes del centro de Barquisimeto para dañarlas #9Sep

View this post on Instagram

Existen diversas problemáticas que atacan directamente nuestro país, pero que por lo repetido, pareciera que es imperceptible para nuestros sentidos. Una de estas anomalías tiene que ver con la desatención que tienen las calles de la ciudad, en cuanto a la inmensa cantidad de grafitis que dañan su fachada. Esta situación se evidencia a cántaros en el centro de Barquisimeto, donde muchas de las paredes y portones de la zona están rayadas con grafitis, muchos de ellos de carácter personal, mientras que la gran mayoría tienen que ver con propagandas políticas que se quedan perpetuadas por años en las paredes del país. Cabe destacar que los mencionados grafitis no son netamente expresiones artísticas, sino que carecen del ingenio, de la composición y la estética, convirtiéndose solo en frases y expresiones banales. Luego de un recorrido de el equipo de elimpulso.com se pudo corroborar el mal estado de las calles de la ciudad, lo cual se suma a las decenas de problemáticas que afectan de forma más directa a los venezolanos. Pese a que el daño de las paredes puede que no sea la preocupación principal de los barquisimetanos, es importante recordar que la infraestructura de la ciudad es sumamente importante, por lo cual es de necesidad que estos daños sean solventados mediante un mantenimiento prudente, general y eficaz. . Texto y edición: José Enrique Arévalo. . Cámara: Katherine Nieto Lea más detalles en www.elimpulso.com #Regionales #Calles #Grafitis #Paredes #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #9Sep