Portavoz de la Casa Blanca exhorta a Maduro a poner fin a la violación de DDHH #10Sep

El Gobierno de Estados Unidos, a través de la portavoz de la Casa Blanca Morgan Ortagus exhortó al régimen de Nicolás Maduro a poner fin a las graves violaciones de Derechos Humanos en Venezuela tras la actualización del informe de la Alta Comisionada de DD.HH. de la ONU, Michelle Bachelet.

La portavoz escribió en su cuenta de Twitter que “La presentación de Michelle Bachelet en @UNHumanRights demuestra que Maduro no ha tomado las recomendaciones de su informe de julio, sino que ha continuado con las violaciones a derechos humanos, incluidas torturas y ejecuciones extrajudiciales”.

.@mbachelet’s presentation at @UNHumanRights proves that Maduro has not taken the recommendations from her July report, but instead has continued #humanrights violations, including torture & extrajudicial executions. These atrocities must cease immediately. #LifeUnderMaduro

— Morgan Ortagus (@statedeptspox) September 10, 2019