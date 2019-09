VIDEO Ciudadanos coinciden que el verdadero regalo para Barquisimeto no es adornar las calles #10Sep

View this post on Instagram

A propósito del próximo aniversario de la ciudad de Barquisimeto, la Alcaldía de Iribarren está realizando obras con la intención de embellecer la ciudad, todo esto en momentos en los cuales los venezolanos en general padecen la aguda crisis social, económica y política. La entrada de Barquisimeto por la zona este empezará a vestir con adornos alusivos a la cultura de la ciudad. Por este motivo, el equipo de elimpulso.com consultó a los ciudadanos, quienes expresaron que aunque son agradables, coincidieron en afirmar que no son la prioridad de los venezolanos. Se manifestó que la condición de los centros asistenciales de la ciudad están en estado crítico, y allí debería destinarse la inversión de estos recursos para atacar esta problemática y así evitar que más barquisimetanos sigan sufriendo, padeciendo, y en algunos casos, hasta muriendo por la ausencia de insumos médicos. Además, se precisó que los servicios básicos están ausentes en toda la ciudad, ya que normalmente las noches de Barquisimeto están a oscuras por las fallas eléctricas, muchos hogares no tienen gas doméstico, la inseguridad sigue abundando y el agua potable no llega a todos los sectores.