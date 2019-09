COLUMNA El rincón de los miércoles #11Sep

La prestigiosa publicación The Economist ha seleccionado a Viena como el mejor lugar del mundo para vivir fundamentando la decisión en la calidad del aire, los servicios públicos, el sistema educativo, salud y seguridad de los ciudadanos, elementos de los cuales carece Barquisimeto, una capital venezolana que una vez fue considerada como la ciudad ideal para vivir en nuestro país.

Ya habíamos anotado en la crónica de la semana pasada la grave problemática urbana que ha dado al traste con la calificación que una vez se le concediera a la ciudad crepuscular. Viene exhibió ante los jueces internacionales convocados por The Economist una gran calidad de vida para sus ciudadanos apoyados en un excelente trabajo de la municipalidad y en los propios residentes de la urbe donde cohabitan sin problemas lo antiguo y lo moderno con un profundo respeto por las leyes locales.

Decíamos en la columna del miércoles pasado el retroceso sufrido por la capital larense en los últimos años provocado seguramente por la falta de conocimiento del manejo municipal y el poco interés de una población inerte, incapaz de reclamar sus derechos ciudadanos. El problema país ha cambiado notoriamente los usos y costumbres de los larenses, El deterioro ha sido notable, como fácilmente puede comprobarse, especialmente en lo más sensible de los servicios colectivos como el transporte público. Mientras en Viena la municipalidad ejercer un control absoluto de sus operaciones, aquí, en nuestra ciudad, el servicio no califica ni llena las aspiraciones de los usuarios. Unidades rayando casi en lo inservibles donde se multiplica irracionalmente la capacidad permitida y se corre un riesgo con peligro de la seguridad física del pasaje que suele ser el más vulnerable de todos. en en el mismo sentido las calles y avenidas no son precisamente propícias para el buen estado de las unidades. Los conductores deben estar atentos a saltarse los cráteres evitando de esa manera los accidentes y con una gran incomodidad para los usuarios, que deben pagar precios casi inaccesibles para la clase trabajadora sometida a salarios de hambre. En cuanto a la salud, Viena es el mejor lugar para disfrutar de un excelente servicio hospitalario mientras en la Nueva Segovia nuestra los centros dispensadores de salud se han convertido en lugares no aptos precisamente para atender a los privados de la salud.

II

En la crónica anterior nos referimos a las ruinas de la ciudades, lugares abandonados por sus propietarios ocupados ilegalmente ante la indiferencia de las autoridades. Viviendas a punto de derrumbarse con grandes peligros para sus habitantes por su fragilidad, especialmente en el casco central de la ciudad, sin ningún significado para los encargados de velar por el buen mantenimiento del urbanismo local. La mayoría de esas precarias viviendas carecen de los más sencillos servicios aumentando los riesgos de enfermedades, especialmente de los niños okupas. Las plazas y parques también han sido tomados ilegalmente por el crecimiento del comercio informal sin control, otra de las materias por aprobar en el municipio capital, cuya indiferencia resulta más que notoria. (Continuará).

III

BARRIOS: La voz del poeta Jesús Enrique Barrios se apagó la semana pasada, una gran pérdida para la ciudad que escogió para vivir hace ya varios años, pues había nacido en Urica, en el oriente del país. No sabemos si nuestros hermosos atardeceres y la musicalidad de la tierra atrajeron su atención para instalarse aquí, pero sí el calor humano de su gente guara le arropó su talento para aclimatar sus emociones y sus pasiones. Que descanse en paz el apreciado y admirado poeta.

IV

Fin de semana para disfrutar del merecido y épico triunfo de Rafael Nadal, convertido hoy en la gran leyenda del Tenis Mundial. Será difícil que surja otro tenista de la calidad del gran manacorí que ha sabido combinar su inigualable talento con su dimensión humana que le valido el reconocimiento de todo el planeta…CAMILO SEXTO tuvo más éxito en nuestra América Latina que en Europa donde si bien es cierto tuvo un buen cartel como intérprete no pudo alcanzar la fama de sus paisanos como Julio Iglesias o Raphael, quienes todavía pisan con fuerza los escenarios de todo el mundo, Camilo Sexto, sin embargo, deja un gran legado por su calidad vocal y sus estupendas canciones……HOY será la gran prueba para el Real Madrid cuando enfrente al poderoso PSG en la Champions. Hay muchos pensando sobre la poca efectividad mostrada en los últimos partidos del grupo de Zidane sobre el posible resultado, pero…

Luis Rodríguez Moreno