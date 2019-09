Scott: Toda causa por la que vale la pena luchar requiere tiempo, valor y resiliencia #14Sep

Rick Scott, senador de Estados Unidos, habló sobre las movilizaciones que está teniendo el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a lo largo del territorio nacional, en su lucha contra el cese de la usurpación del régimen de Maduro.

A través de su cuenta de Twitter, aseguró que Estados Unidos está al tanto de todas las necesidades que están padeciendo los venezolanos:“¡Tengan seguridad de que los Estados Unidos los escucha y apoya”.

Además, mencionó que “toda causa por la que vale la pena luchar requiere tiempo, valor y resiliencia. La gente de Venezuela no están y no se darán por vencidos en su lucha por la libertad, la democracia y la justicia”.

Every cause worth fighting for takes time, courage and resilience. The people of #Venezuela are not and will not give up in their fight for liberty, democracy and justice.

Rest assured the U.S. hears you and stands with you! https://t.co/3wrUtTU95D

— Rick Scott (@SenRickScott) September 14, 2019