RETACITOS #15Sep

No causó ninguna sorpresa entre los venezolanos, la decisión del inquilino temporal de Miraflores de no asistir a la próxima reunión de la ONU, tal como se había anunciado previamente, lo que ya muchos analistas y observadores habían adelantado, incluso a través de las agencias internacionales. Una de las lecturas que se le dio desde el exterior, es que el personaje no se atrevería a abandonar el país por más de 48 horas, ante el temor que gente de su entorno más cercano, le apliquen la misma fórmula que le aplicó Juan Vicente Gómez al “Cabito” Cipriano Castro, con lo cual se pone nuevamente en evidencia que la procesión va por dentro, que no confía ni en su propias sombra y de allí que sus principales círculos de seguridad estén integrados por militares y civiles de la isla bonita. Otra versión, que también ha circulado a través de las redes sociales, es que el personaje al parecer tiene el temor, que si sale al exterior con su consorte, la puedan poner los “ganchos” a la dama a la que dizque tienen fichada en el exterior, por sus presuntas vinculaciones con actividades ilícitas, de tal manera que ha preferido quedarse en el país y no exponerse a pasar ninguno de dos vaporones, a los que hacen mención las noticias internacionales. Bueno, siempre han dicho los hombres con experiencia que el miedo es libre.

*****

A propósito, el show que ha pretendido montar el gobierno con el caso de las fotografías de Juan Guaidó con paramilitares en la frontera, no es más que otra de las ollas que suele cocinar el régimen, para distraer la atención, tanto de los graves problemas que atraviesa la República como la destrucción de los servicios de salud, las recurrentes falla eléctricas, el ineficiente servicio de transporte, las deficiencias en el suministro de agua potable, del gas doméstico, como de la presencia en el diversos estados del territorio nacional, de grupos irregulares, paramilitares y guerrillas que poco a poco han convertido al país en un santuario, donde operan con total y entera libertad, incluso los ganaderos y agricultores, han denunciado que en algunas zonas son los que controlan y establecen sus normas de convivencia, que en mucho casos incluye el pago de vacunas, tanto en efectivo como en especies, lo que ha sido reconocido por el propio régimen, que les ha permitido actuar con la mayor impunidad, como lo declaró el pasado viernes el presidente de la Asamblea Nacional. Afortunadamente, ya nadie les cree estos cuentos, porque los mismos se caen por su propio peso.

*****

Demoledores los resultados dados a conocer esta semana pasada por la Encuesta Nacional de Hospitales, elaborado por la organización Médicos por la Salud, un trabajo de investigación serio e irrebatible, que deja al descubierto la dramática situación que vive el sistema de salud en Venezuela, crisis que se agudiza en forma directamente proporcional, con la lejanía de los centros asistenciales de la Capital de la República. Luego de revisar las cifras de la ENH y las implicaciones que ellas tienen, es fácil entender por qué se están muriendo los pacientes en los centros asistenciales, toda vez que los médicos y el personal, pueden tener la mayor disposición y la mejor fuerza de voluntad, pero si no tienen medicamentos, insumos, equipos médico-quirúrgicos, es muy poco lo que pueden hacer para salvarles la vida, por lo que se le está violando a la población, un derecho humano fundamental, como es el derecho a la vida y a la salud, debido básicamente a políticas erradas y a la enorme corrupción que siempre se ha denunciado en este sector, pero que nadie ha sido capaz de ponerle el cascabel al gato. No descartamos que la reacción del régimen sea la persecución y el acoso a la organización y a los médicos que realizan esta valiosa investigación.

*****

Se comenta que un candidato que está aspirando a sustituir al achocolatado en la Alcaldía de Iribarren, anda moviéndose sigilosamente en distintos lugares en busca del respaldo necesario, pero tiene un gran rechazo por el pedigri que todos le conocen. Aseguran que este personaje periódicamente se reúne con el jefe del terminal de pasajeros, donde se producen prolongadas tenidas de exploración de las posibilidades de llegar al cargo, la planificación de la campaña, la revisión de los potenciales candidatos que compondrían el equipo que le acompañaría, los costos de la publicidad para la campaña y todos los demás detalles logísticos. El personaje se reúne con el rojo rojito del terminal, por cuanto al parecer este le habría ofrecido gestionarle con la dirigencia del PSUV en la región, para que giren instrucciones a la militancia y le den el voto en su aspiración de convertirse en burgomaestre, donde se ha dicho que la candidata del G4 es la bella Soo, así que amanecerá y veremos.

*****

Luego de que circulara profusamente en las redes sociales, el caso de la supuesta quiebra del Centro Comercial Los Próceres en Barquisimeto, al parecer por las fallas gerenciales en le administración de estas instalaciones. Se comenta que si el 50% de lo que dice la información es cierto y puede demostrarse, y si en este país existiera el Estado de Derecho y los organismos realizar las investigaciones y administrar la justicia, no estuviesen mediatizados, serían muchos los que deberían ser puestos tras las rejas. El dato del General que se llevó una de las dos plantas que tenía el CC para su finca, pero además comenzó a “canibalizar” la otra para reparar la suya, llamó poderosamente la atención en el correo que circula. En todo caso, como la información ha llegado a manos de los parlamentarios de Lara en la AN, Don Maca ha dicho que no es “escaparate de nadie” y que este caso tiene que investigarse porque tiene muchos dolientes: militares, comerciantes y clientes en general. “No soy asiduo visitante de ese centro comercial, pero como vocero de la gente, me hago eco de sus problemas y exijo las aclaratorias correspondientes”, ha dicho el parlamentario.

*****

Un militar retirado de alto rango, señala que a pesar de ser un Centro Comercial de militares, los estacionamientos en los sótanos son altamente peligrosos por la delincuencia, hay filtraciones por todas partes; la mayor parte del tiempo los baños están cerrados por falta de agua y con malos olores, tal como baño de carretera. Recuerda que el IPSFA es un instituto que tiene como misión principal, darle asistencia social a los militares y a sus familiares, pero al parecer tienen un año sin prestar el servicio odontológico, que están obligados a ofrecer por la naturaleza de la Institución, advirtiendo que el Instituto no mejorará porque a los altos jefes de las FAN no les interesa el bienestar de los militares y sus familias, solo les interesa mantenerse enchufados. Advierte que si algún oficial se le ocurre quejarse de las condiciones y de la ineficiencia del Instituto, en lugar de aplicar los correctivos para mejorar su funcionamiento, son acusados de conspiración, de traición a la patria, y colocados en la “lista negra”.

*****

Muchos usuarios se quejan porque a la hora de pagar los servicios de Cantv, Movilnet, Intercable y Directv, tienen que acudir a la oficina de la empresa Zoom en la carrera 24 entre 23 y 24 , frente a la Plaza la Mora, allí hay mucha afluencia de personas y como suele suceder, no tiene espacio interno para hacer las colas, tampoco personal suficiente, no hay capacidad para dar respuesta a tan alta demanda de atención, así que luego que se llena la oficina, a toda hora, hay que hacer las colas en la calle, a pleno sol, tardándose entre 1 hora y 4 horas para pagar cualquiera de los servicios, porque además hay una sola secretaria que tiene que atender a todo el volumen de gente, comentan que hay varias computadoras, pero no hay personal, ya que al menos con dos o tres equipos, podrían agilizar el trabajo, reducir a la mitad el tiempo de espera de las personas en las colas. Según la denuncia de los usuarios, esto ocurre todos los días, aseguran que la oficina que funciona en el Centro Comercial Arca, no tiene las instalaciones apropiadas, hay que subir a un segundo piso, porque en el primero no hay nadie, lo que se ha convertido en una calamidad, los servicios se prestan solo para recaudar dinero, pero no para favorecer a los clientes.

*****

El estado de deterioro en el que se encuentra el emblemático Parque Ayacucho de Barquisimeto, es verdaderamente patético. Mientras las autoridades se llenan la boca anunciando grandes inversiones para su recuperación, incluso planteando en forma inadecuada y extemporánea colocarlo como símbolo de la ciudad, lugar que nadie le puede quitar a El Obelisco, siguen haciendo ofrecimientos. Mientras tanto, las maporas que aún quedan, están a punto de caerse, las rejas que lo rodean están chocadas por todas partes, los bancos quebrados, las estatuas han sido canibalizadas, les han quitado los senos a las mujeres, las lanzas a los soldados y pare usted de contar. Para colmo, no hay ni un vigilante que se ocupe de evitar la destrucción de las obras, mucho menos un policía municipal y ni que pensar de un policía estadal, de allí que ante tal indiferencia el lugar, que otrora fue uno de los principales sitios de esparcimiento dominguero para las familias larenses, se ha convertido en un centro de prostitución y de gays, ante la mirada indiferente de las autoridades. El mensaje va para el burgomaestre achocolatado y para Carmelina.

*****

En pico de zamuro el inicio de clases del nuevo año escolar, previsto para este lunes 16 de septiembre, en vista de que la mayoría de las organizaciones gremiales del magisterio, han advertido que no acudirán a los centros educativos, hasta tanto no se les garantice que tendrán sueldos adecuados a la situación económica que vive el país, lo que les permita atender sus necesidades mínimas, como alimentación, medicinas y el pago de los servicios básicos. Asimismo, han denunciado que la mayoría de los planteles están en condiciones deplorables, los baños ni sirven, no tienen bebederos de agua potable, los pupitres están en el más completo deterioro, incluso en algunos se ha denunciado que no se aprovecharon las vacaciones para realizar reparaciones mayores, de tal manera que lo que se avizora, si no ocurre un milagro, es que no habrá alumnos y tampoco docentes para este inicio de clases, a lo cual se agrega que muchos padres y representantes no lograron obtener los recursos para comprarle los útiles escolares a sus muchachos.

*****

El colmo de la burla y de la humillación y una bofetada para el pueblo larense, fue la escogencia para pronunciar el discurso de orden, con motivo del día de Barquisimeto, porque si bien la oradora es oriunda de la región, no es precisamente la persona que la sociedad larense, donde hay tantas personalidades que tanto han hecho por la región, hubiesen querido ver en este acto. Muchas personas hoy se están preguntando cuales han sido los aportes de esta personaje apara la región, porque todos saben que solamente visita la entidad gestiones oficiales, e incluso muchos vecinos de sus familiares, admiten que viven en condiciones de pobreza, porque jamás se han ocupado de tenderles una mano, a pesar de que han estado durante más de 20 años disfrutando de las mieles del poder; sin embargo, entendemos que para esta invitación no se tomaron en cuenta los méritos, tampoco las credenciales académicas, la posición que en estos momentos detenta, lo cual resulta por decir lo menos, verdaderamente lamentable.

*****

Denuncia un miembro de la anterior gestión administrativa de la Alcaldía de Palavecino, que las cloacas de la Av. General Patiño en Cabudare, están desbordadas desde hace más de un mes, sin que las autoridades competentes hayan atendido a los reclamos recurrentes de los usuarios. Denuncia además que esto mismo ocurre frente al Ambulatorio de Cabudare, calle San Rafael con Avenida San Antonio, lo que por supuesto no causa ninguna sorpresa, ya que este es el modo acostumbrado de actuación de quienes gerencian Aguas de Lara, antes Hidrobarro, organismo que siempre se caracterizó por su falta de operatividad e ineficiencia, ahora mucho más, cuando no cuenta ni con el personal ni con los equipos para atender los reclamos de las comunidades. En lo que si son eficientes, es para realizar los aumentos en las tarifas de los servicios, dándose el caso, por ejemplo, de un edificio que pagaba una tarifa de 7.000 bolívares y se la elevaron a 140.000, sin derecho a pataleo, porque están ubicados en el este. Que talco

*****

El despelote que en estos momentos hay en la ciudad de Barquisimeto, con el suministro de la energía eléctrica, es total y absoluto. Denuncian los usuarios de varios sectores, que al parecer les están quitando la luz en las zonas donde habitan, para garantizarle el fluido a la Feria de Barquisimeto, que no es más que otro invento del gobierno de Carmelina convencida de que hasta ahora les ha dado muy buen resultado aplicar la estrategia de “pan y circo” para entretener al pueblo, sobre todo a los sectores de menores recursos. Asimismo, ha causado un gran estupor la anunciada propuesta de la mandataria regional, de racionalizar la luz en algunas zonas de la capital larense, con la finalidad de darle servicio al estado Zulia, lo cual sería una acción digna de reconocimiento, si en Lara tuviéramos excedentes de electricidad, pero ocurre que en la ciudad se está racionando el servicio hasta tres y cuatro veces en el día, sin aviso previo y en medio de una total y absoluta anarquía y abuso de poder. La verdad que no hay derecho.

*****

El pueblo venezolano tiene que estar muy alerta ante el reciente anuncio hecho por el régimen usurpador, de realizar un Censo Nacional Inmobiliario y empadronamiento familiar, ya que en primer término genera muchas suspicacias, la forma precipitada con la que se pretenden realizar; en segundo término que esta actividad al parecer no la va a realizar el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que tradicional e históricamente se ha ocupado de esta actividad, cuando siempre los censos los ha realizado una institución del Estado venezolano, mientras que en esta oportunidad, al parecer el censo estará en manos de la milicia y de un partido político como “Somos Venezuela”, lo que de entrada ha generado un completo y absoluto rechazo, porque conociendo de lo que son capaces quienes están al frente del régimen, ya algunas organizaciones especializadas y conocedoras del tema, se están preparando para salirle al paso a esta actividad cuya intención oculta, se desconoce.

*****

Queremos expresar nuestro más sincero reconocimiento al amigo radiodifusor, Freddy Andrade Alvarado, uno de los profesionales de esta rama de más larga trayectoria y con credenciales reconocidos, no solamente en este país, sino más allá de nuestras fronteras, ya que una de sus emisoras, Radio Minuto, arribó a sus 30 años de actividades ininterrumpidas este pasado 14 de septiembre, coincidiendo con el Día de Barquisimeto, la cual se ha mantenido en el aire a pesar de las dificultades, el acoso y las persecuciones a que tiene sometido Conatel al sector de la industria de la radiodifusión venezolana. Vaya hasta Freddy nuestra felicitación, así como para todo el personal de la emisora, quienes son los que hacen posible que la misma siga escuchándose en toda la región centro occidental, donde siempre ha ocupado uno de los primeros lugares, debido a la calidad de su programación, la objetividad de sus noticieros que gozan de la más absoluta credibilidad.

Juan Bautista Salas