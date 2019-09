Delsa Solorzano: El régimen buscó a unos payasos para para legitimar a Maduro #16Sep

La diputada ante la Asamblea Nacional, Delsa Solorzano, aseguró que el regreso de los diputados chavistas al parlamento no cambiará la ruta que tienen establecida los factores democráticos para salir del régimen de Nicolás Maduro.

“Será un reconocimiento parcial, pero no necesitamos que nos reconozcan, nosotros fuimos electos por el pueblo. Esto es no más que una demostración que el régimen está caído. No tiene apoyo popular y deben disfrazarse con otros cómplices. El régimen buscó a unos payasos para que firmaran un documento para legitimar a Maduro. Ninguno de los partidos que han luchado por la democracia del país se va a prestar a esa marramucia“, manifestó Solorzano.

Rechazó la celebración que hizo el régimen de Maduro sobre el inicio del nuevo periodo escolar 2019-2020.

“Hablan de niños felices en las escuelas. Jorge Rodríguez, como se ve que tus hijos no estudian aquí, porque hoy colectivos armados dispararon contra los maestros”, destacó.