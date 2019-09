OPINIÓN ¿Qué persigue el nuevo censo? #16Sep

Antes del censo de 2011 corrió el rumor de que los encuestadores eran miembros de los Círculos Bolivarianos. Como todo rumor –donde cada persona que lo recibe le añade o le cambia algo, como en el juego del telefonito- corrió la especie de que venían a averiguar cuántas habitaciones vacías tenía la casa para “meter gente que no la tuviera”, que eran ladrones que llegaban a inspeccionar nuestros hogares para “pasar la información” e incluso, que venían armados. El caso es que en aquel momento no sucedió ninguna de aquellas cosas. Pero el censo fue un rotundo fracaso porque mucha gente ni siquiera abrió las puertas de su casa.

Recuerdo que por consejos de mis vecinos, recibí a la joven encuestadora en la entrada de mi casa en Maracay. Nos sentamos en un murito. La vi sudorosa y angustiada. “¿Te sientes mal?”, le pregunté. La muchacha se deshizo en lágrimas. Me dijo que la habían insultado en muchas partes. En otras, ni siquiera la habían recibido. Que el operativo de la alimentación de los encuestadores no había funcionado y que ella había salido sin desayuno de su casa a las 4,30 de la madrugada y no había comido o bebido nada en todo el día. Que ella no pertenecía a ningún Círculo Bolivariano, que sólo era una estudiante que necesitaba ganarse un dinero extra. La hice pasar y le di agua y comida.

Pero “cuando el río suena es porque piedras trae”. Y el que no haya pasado en aquella oportunidad no significa que ahora no pase. Todo lo que la gente decía que Chávez no se atrevería a hacer, lo hizo. Y Maduro, en el estado de desesperación que está, puede hacer cualquier cosa. El adelanto del censo de 2021 comienza a levantar suspicacias en todas partes de que hay un interés maligno por detrás. ¿Por qué adelantarlo en estos momentos, cuando la población lo que necesita es alimentos y medicinas? ¿Cuánto va a costar? ¿Hay acaso tiempo para montar la logística para que sea exitoso? Y peor aún: ¿por qué los encuestadores serán todos miembros del partido político “Somos Venezuela”, que preside la inefable Delcy Rodríguez y milicianos?

Yo, por mi parte, no vuelvo a hacer lo que hice en 2011. Si es por mí, no van a saber nada, porque me temo que cualquier información pueda ser usada en mi contra, o en contra de mi familia. Esta vez paso y gano. Espero…

Carolina Jaimes Branger

@cjaimesb