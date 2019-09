Dr. Jorge Rosell: Se ha conformado una coalición desvergonzada con la tiranía #17Sep

La firma del acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro por parte de Cambiemos, el MAS, Avanzada Progresista y Soluciones, no es de partidos de oposición, sino de grupos que han estado alrededor del régimen de Nicolás Maduro.

Al expresar su opinión en una entrevista concedida a elimpulso.com, el Dr. Jorge Rosell, exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia y miembro del Bloque Constitucional, señaló que esos partidos minoritarios han conformado una coalición desvergonzada con la tiranía.

Recordó que Avanzada Progresista fue excluida del Frente Amplio en Lara. El curso de la entrevista se desarrolló de la forma que sigue:



¿Cómo se explica que después que el líder de la oposición, Juan Guaidó, haya declarado agotado el proceso de conversaciones con el régimen, cuatro organizaciones políticas minoritarias firmen un acuerdo para lo que denominan un diálogo alternativo nacional?

-Eso habría que preguntárselo a los dirigentes de esos partidos. En el trasfondo se ve la intención de conformar un gobierno con Maduro. Se trata de una coalición desvergonzada con la tiranía.



¿Al reconocer la legitimidad de la presidencia de Nicolás Maduro, desconocida por la oposición mayoritaria y por más de cincuenta países, principalmente de América y Europa, se estaría prolongando la crisis que ya ha causado desconfianza sobre la clase política?

-El asunto no es el reconocimiento de la legitimidad de Maduro, porque lo que es cierto es que no hubo elecciones en mayo del año pasado. Está vacante la presidencia, razón por la cual tiene que ser ocupada por el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó, tal como queda establecido en la Constitución.., Tener una posición contraria a ese mandato es ir contra le ley y el mismo texto constitucional.

¿Ha quedado fraccionada la oposición por parte de los partidos minoritarios Cambiemos, MAS, Avanzada Progresista y Soluciones?



-En ningún momento se puede pensar que haya división de la oposición. Estos partidos no formaron parte de manera completa con la verdadera integridad de la oposición. Siempre han estado girando alrededor del régimen… En el Frente Amplio retiramos a Avanzada Progresista. No podemos, por tanto, hablar del fraccionamiento de la fuerza opositora del país, la cual mantiene firme los tres principios establecidos para el restablecimiento de la democracia: cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Ya el cese de la usurpación se obstaculiza cuando salen esos grupos a firmar un acuerdo con Maduro.



¿Por qué se mantiene la Asamblea Nacional Constituyente, si ésta fue conformada para sustituir a la auténtica a Asamblea Nacional? .

-Porque estamos en dictadura, la cual como ocurre en todo este tipo de régimen, no respeta el Estado de Derecho.

De igual forma se mantiene intacto el Tribunal Supremo de Justicia, algunos de cuyos integrantes no llenan el perfil de magistrados.

-No sólo de hecho que no tengan condiciones, sino fueron designados de forma irregular. Nosotros impugnamos esas designaciones desde diciembre del 2015. Esos magistrados no fueron designados como lo estipula la Constitución y, por tanto, ésta fue violentada.

Se reincorporan de inmediato los diputados del Gran Polo Patriótico a la Asamblea Nacional ¿con qué fin, si ya había sido declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia?.

-La explicación es que los propósitos que llevaron a los firmantes de ese acuerdo es para ponerse en la buena con el oficialismo. Lo que se ha hecho es un paquete chileno. Y como tal, ningún paquete de ese tipo puede ser bien visto por la oposición.