Edgar Zambrano: Mi liberación no se la debo a ninguna seudo oposición #17Sep

Luego de ser liberado la noche de este martes, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, aseguró que su excarcelación no se la debe a “ninguna seudo oposición”.

Zambrano puntualizó que no sufre del síndrome de Estocolmo y agradeció el respaldo de la Asamblea Nacional.

“No sufro del síndrome de Estocolmo, no agradezco ni a mí secuestradores, ni a ninguna seudo oposición mi liberación, porque no he cometido delito alguno, fui secuestrado y casi aniquilado humamente por este régimen por sólo pensar distinto. Agradezco a Dios la fortaleza que me dió, a Venezuela por su solidaridad y a mis compañeros de la AN por su apoyo humano y moral”, precisó.

Es importante mencionar, que la liberación del parlamentario fue anunciada a través de un comunicado vía Twitter por el fiscal designado por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek Wiliam Saad.