René Zapata: Docentes solicitan a la AN declarar la emergencia nacional en la educación #17Sep

Declarar la emergencia nacional en la educación venezolana, solicitaron dirigentes del magisterio a la Asamblea Nacional, durante un derecho de palabra que fue concedido y durante el cual el dirigente sindical René Zapata, en representación de los docentes entregó un acuerdo al presidente del Parlamento, Juan Guaidó, con todas las peticiones.



El acuerdo contiene un pliego de reivindicaciones y actividades solicitadas al parlamento venezolano, que incluyen entre otras cosas, la dolarización del salario, de manera que los docentes puedan percibir un ingreso justo y suficiente que les permita atender sus necesidades básicas.

Asimismo, solicitan que ante la dramática situación que hoy vive el magisterio venezolano, sean incluidos dentro de la ayuda humanitaria compleja, debido a que en muchos casos el salario que perciben no les permite siquiera llegar hasta sus lugares de trabajo para cumplir con la formación de las nuevas generaciones de venezolanos.

Destacan que con la solicitud de declarar la emergencia nacional, lo que pretenden es salvar la educación del total deterioro en el que se encuentra, denunciando que lamentablemente no existe Ministro de Educación, sino que hay un funcionario ocupando un despacho en el ministerio, que lo que se ha encargado es de empobrecer al magisterio venezolano.

No es ningún secreto que más del 70% de la infraestructura de las instalaciones escolares, a lo largo y ancho de todo el país, están en condiciones deplorables, los baños no funcionan, no tienen bebederos de agua, el Plan de Alimentación Escolar no llega a la mayoría de las escuelas, y la deserción escolar sigue en aumento ante la crisis económica, ya que muchos padres no tienen como darle a sus hijos para pagar el transporte, según denuncia de las organizaciones gremiales.

Por otra parte, el profesor Héctor Medina, quien se encontraba del lado de afuera del Parlamento, en una manifestación reclamando nuevas reivindicaciones y revisión salarial, denunció que fueron acosados por colectivos bolivarianos, indicando que una persona que ni siquiera estaba en la manifestación fue agredida y aun cuando los funcionarios de seguridad le prestaron ayuda, no detuvieron a la persona responsable de la agresión.

“Queremos ver a los policías y a los guardias nacionales en nuestras escuelas, protegiendo a los colegios y a los docentes, para que no sigan siendo robados y desvalijados, porque hemos visto que los cuerpos de seguridad se han convertido en cómplices de la violencia en contra del pueblo”.