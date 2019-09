Actuar a la altura de la crisis humanitaria compleja que presenta el país y darle frente a lo que se considera urgente para buscar soluciones al conflicto, solicitó el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, durante el acto de instalación del Congreso Político Nacional Elecciones Libres, con la participación de distintas organizaciones políticas y de la sociedad civil.

“Hoy la crisis que el régimen oculta les explotó en la cara y nos explotó a todos como sociedad. Hoy estamos llamados a actuar como tal, vivimos una emergencia y debemos darle frente de manera urgente, para aproximar soluciones al conflicto”, aseguró.

Precisó que en estos momentos el régimen está solo, está completamente aislado financieramente, diplomáticamente y políticamente, incluso sus aliados naturales se han distanciado, y ello se vio reflejado en el reciente Foro de Sao Paulo, donde le hicieron “fo”.

Asimismo recordó que tras el anuncio de la Mesa de Dialogo Nacional, la Unión Europea se pronunció de inmediato y de manera contundente a favor del Parlamento, única institución legítimamente electa por el pueblo, apoyando asimismo unas elecciones libres, transparentes, con observación internacional y con un nuevo Consejo Nacional Electoral, que solamente lo puede elegir la Asamblea Nacional.

En torno a lo ocurrido el pasado lunes, Guaidó señaló que el régimen ya no logra ponerse de acuerdo, ni siquiera entre ellos mismos, se comprometieron a que el partido oficialista se incorporación “de inmediato a la Asamblea Nacional”, tomando en consideración que el espacio natural para el diálogo y el debate es el Parlamento, además es la única institución que goza de legitimidad y del reconocimiento de la mayoría de los países del mundo libre, agregó que el problema no se resuelve liberando a un preso políticos, es necesario dejar en libertad a todos los presos políticos y militares, como lo recomendó el informe de la Alta Comisionada Michelle Bachelet, acuerdo que ellos incumplieron porque Maduro no manda, por lo tanto no pueden cumplir con los compromisos que asume, denunciando que Diosdado Cabello le saboteo la intención de que el PSUV se reincorporara a la AN.

Recordó nuevamente la propuesta hecha en Barbados, sobre la creación de Consejo de Estado Plural, figura que está en la Constitución Bolivariana de Venezuela, pero ante esta alternativa que abría la posibilidad de una salida política a la crisis, salieron corriendo.

Señaló que el régimen usurpador debe explicar porque el temor a las elecciones libres y transparentes, con un nuevo CNE, con observación internacional, ratificando que la oposición no va a acompañar una convocatoria a elecciones que no cuente con las condiciones mínimas necesarias.

Por otra recordó que Human Right White denunció la existencia de 18.000 asesinatos extrajudiciales en manos de cuerpos de seguridad del Estado, indicando que tampoco se hizo caso al informe Bachelet en torno a la eliminación de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Polícia Nacional.



Anunció que en la próxima reunión de la Organización de las Naciones Unidas, nuevamente se tocará el tema Venezuela, donde se solicitará el aumento de la presión internacional contra el régimen y sus principales personeros, para los cuales se solicitarán mas sanciones.

“Es necesario lograr la máxima presión de calle, financiera y diplomática, para ello es fundamental mantenernos cohesionados y unidos ya que es fundamental la unidad de todos los factores, la propuesta está en la mesa, solamente falta vencer en los espacios que faltan”, señaló Guaidó.