María Corina Machado enfrentó a funcionarios de la GNB que impidieron su paso a San Cristobal #19Sep

La coordinadora nacional del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, enfrentó este jueves a funcionarios de la Guardia Nacional que impidieron su paso a la población de San Cristobal en el estado Tachira.

Mediante redes sociales se difundió un vídeo donde se ve a la dirigente opositora enviando un mensaje a las Fuerzas Armadas. “Vergüenza les debería dar como militares venezolanos, aquí hay un pueblo que está sufriendo, pasando hambre y ustedes saben muy bien que pasa con estas alcabalas, no me van a callar”, expresó Machado.

En otro vídeo la dirigente aseguro que desde hace más de cinco años, no la dejan viajar en avión, salir del país y movilizarse por carretera. “Me persigue el Dgcim, el Sebín y trancan las alcabalas y creen que con eso nos van a parar, lo que no se dan cuenta es que están ocasionando la indignación de la gente. Les pido que no nos callemos, sino que hablemos con más fuerza frente al atropello”.