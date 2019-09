Tarek William Saab anunció próxima detención de integrante de”Los Rastrojos” #19Sep

View this post on Instagram

Tarek William Saab anunció la mañana de este jueves que en la próximas horas sería detenido en Venezuela un integrante de la banda narco-paramilitar "Los Rastrojos"; la misma con la que se ha vinculado a Juan Guaidó, tras la difusión de fotografías en la que él aparece junto a dos miembros de dicha banda.

Además, a través de la cuenta de Twitter del ministerio de Comunicación e Información, se difundió una declaración de Saab, en la que asegura que un ciudadano colombiano, apodado "el menor", quien presuntamente pertenece a la banda "Los Rastrojos", fue buscado "para ser asesinado", luego de aparecer fotografiado junto al presidente encargado de Venezuela.

El Fiscal del régimen de Nicolas Maduro, también reveló que la comisión para la Justicia, la Verdad y la Tranquilidad Pública está trabajando sobre varios casos de excarcelación de presos políticos, para cunplir parte de los acuerdos pactados con varios partidos políticos de Venezuela.