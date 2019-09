Vente Lara sobre nuevo diálogo: El régimen está dialogando con el régimen #19Sep

La coordinadora regional de Vente Venezuela en Lara, María Antonieta Zapata, se pronunció tras los acuerdos sostenidos por el régimen de Nicolás Maduro con representantes de varios partidos políticos del país, el pasado lunes 16 de septiembre.

“El régimen está dialogando con el régimen. Estas personas, Claudio Fermín, Timoteo Zambrano y Henri Falcón, una figura que ha hecho mucho daño al estado Lara, se han prestado con el régimen para engañar a los ciudadanos, como cuando participaron en el fraude electoral en mayo del 2018″, precisó Zapata.

Aseguró la coordinadora de Vente Lara, que los ciudadanos dieron la respuesta esperada a estos acuerdos, un total repudio y rechazo contundente a estas figuras. “Nosotros en Vente Venezuela siempre hemos sido claros con nuestras respuestas al régimen, hemos hablado claro y lo seguiremos haciendo contra esa “oposición cooperante”, que se sienta con la dictadura”, asevero.

“En el partido no dejaremos nuestra esencia, ni dejaremos de llamar las cosas por su nombre, porque estamos convencidos y claros de que la única forma de salir de este régimen es la fuerza y el coraje”, puntualizó Zapata.

Rechazo a los acuerdos

Por su parte, el coordinador de organización del partido en Lara, Eibor Lucena, destacó que en los acuerdos sostenidos hay cosas muy graves, pues reconocen a Nicolás Maduro como presidente de la República y a la Asamblea Nacional Constituyente como un organismo legitimo, al aprobar su convivencia con la Asamblea Nacional.

En cuanto al regreso de la bancada oficialista al parlamento, Lucena refirió que dicha fracción no puede reincorporarse, debido a que fueron ellos por voluntad propia quienes abandonaron sus curules y no han cumplido con el periodo establecido.

Asimismo, rechazó el nuevo proceso de dialogo, pues mientras no haya una posición de fuerza, sostenida por una coalición internacional, no puede haber ningún dialogo. “Estamos opuestos con cualquier proceso que se quiera entablar con el régimen, donde no haya una posición de fuerza, que les obligue a negociar su salida del poder”, recalcó Lucena.