VIDEO Trabajadores de Cantv-Movilnet denunciaron mal estado de la institución y exigieron aumento salarial #19Sep

El Sindicato UNOEMITEL, quienes integran los trabajadores de Cantv-Movilnet, denunciaron que las formas en las cuales trabajan actualmente en las mencionadas empresas es "contra corriente" ya que no cuentan con las herramientas ni la atención requerida. José Mendoza, secretario general del sindicato, manifestó a elimpulso.com que en ocasiones tienen que salir a trabajar "con las uñas", debido a que no tienen buenos equipos, herramientas ni transportes para atender los problemas de la comunidad. Pese a ello, el sindicato salió a las calles de la Central Barquisimeto Centro para protestar por esta situación y pedir que haya un aumento salarial considerable. El aumento que piden para el sueldo es de un petro fluctuante, además, exigen que los cestatickets que les paguen vaya acorde con el precio de la canasta básica en el país. . Texto y edición: José Enrique Arévalo Video: Luis Miguel Rodríguez Lea más detalles en www.elimpulso.com #Regionales #CanTV #Movilnet #Protesta #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisiemto #News #19Sep