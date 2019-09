OPINIÓN ¿Cómo se come eso? #22Sep

Es irrelevante la discusión planteada sobre si la minoría opositora se acordó con el gobierno de Maduro de buena fe o porque se vendió. La verdad es que me importa un bledo la politiquería barata, manipuladora y egoista que ha predominado por décadas desde los gobiernos y sus respectivas oposiciones. Lo que me importa es qué van a hacer con ese acuerdo. Claro que el ganador, de esta mano, es el oficialismo, pero eso no quiere decir que ganó la partida: Le falta mucho para completar los seis años. La clave está en la reconexión popular. Pero ésta no luce fácil porque su camino es de derecha. Por lo que surgen tres escenarios.

El Escenario de la Reconexión Popular: La nueva alianza se enfoca en recuperar el bienestar de la población reactivando la empresa privada a través de medidas como: Dolarización de la economía; liberación de precios; pago de deudas del Estado mediante entrega de acciones (surgen empresas mixtas y privatizadas); y descentralización para la recuperación de los servicios públicos. Repuntan la inversión privada, la producción; baja la inflación y se recuperan el salario real y el consumo. Sube la aprobación del oficialismo y su potencial político-electoral. Pero, si esto no se logra, surgen dos escenarios más.

El Escenario del Acuerdo (innecesario para cambiar la política económica): El tema económico clave de la alianza es rentista: “Petróleos por Alimentos” (debería ser “producir más alimentos”). De resto, se refiere a temas políticos: reincorporación de los diputados del PSUV; rechazo al imperialismo, a la oposición y a las sanciones como responsables (¿) de una crisis económica que tiene años; renovación del CNE y elecciones parlamentarias. Como el pueblo no sabe “cómo se come eso,” se profundizan necesidades, protestas y emigración; lo que conduce a…El Escenario de la Reactivación de la Salida: Después de la minimización de esta opción, dado que la oposición no logró un gobierno de transición, la profundización de la problemática nacional y sus impactos en el exterior repotencian la presión extranjera, la cual ahora denuncia delitos, más que abusos políticos, ojo, e incluye el TIAR.

José Antonio Gil Yepes

@joseagilyepes