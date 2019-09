Venezolanos retornan con esperanzas a pesar de la crisis que un día los hizo irse #21Sep

Muchos son los venezolanos que a pesar de las nuevas exigencias de algunos países del continente han puesto para frenar la migración, siguen saliendo de Venezuela producto de la crisis humanitaria compleja que vive el país.

Sin embargo, desde hace algunas semanas, otra gran parte ha retornado a Venezuela después de una larga temporada en algunos de los países de Latinoamérica.

Unos regresan por la mala suerte que tuvieron durante su periplo. No conseguir trabajo, gastar lo poco que tenían, son alguna de las causas de estos. No obstante, otra parte de los que regresan lo hacen porque tienen algún proyecto planeado para vivir en medio de esta situación tan compleja de la economía venezolana.

Perú ha sido uno de los países de la región que más ha albergado venezolanos desde que empezó la diáspora. Más de 750 mil migrantes criollos fueron recibidos por el país inca desde hace al menos tres años.

Aunque no hay cifras oficiales sobre el retorno de migrantes a Venezuela, los autobuses que llegaban llenos de migrantes a Rumichaca, frontera entre Colombia y Ecuador, y retornaban casi vacíos a la frontera de Colombia con Venezuela, han cambiado su panorama. Según el señor Jorge Suárez de nacionalidad ecuatoriana es encargado de una línea de autobuses internacionales en Rumichaca.

El transportista indicó al equipo de elimpulso.com que ahora los autobuses desde allí salen llenos al sector La Parada en Cúcuta. “Son muchos los chamos que están regresando, unos con el rabo entre las piernas… a otros se les escucha más optimistas porque se reencontrarán con su familia y llevan algo planificado. Hace unos meses los autobuses salían con 3 o 4 personas hacia Cúcuta”.

De regreso a Los Teques después de dos años y medio

Entre los que regresaron a Venezuela está una pareja oriunda de Los Teques.

Jocelyn y Anthony, dos jóvenes que tenían más de dos años y medio en Lima, Perú. Ella trabajando como encargada de una óptica en el centro de Lima y él como chofer de un transporte en la capital peruana.

Padres de dos hijos que tenían más de dos años sin ver. “Cuando pienso en ellos ahorita que estoy camino a Venezuela se me vienen muchas cosas al corazón, se me aguarapan los ojos. Ahora que estoy más cerca me siento ansiosa, son dos años sin ver a mis niños”.

Jocelyn, ¿Por qué regresar sabiendo cómo está la situación en Venezuela?

R.- Es difícil estar lejos de los seres queridos, de los afectos. Dos años trabajando de lunes a lunes y no haber reunido porque es difícil reunir teniendo que enviar dinero a Venezuela, pagar alquiler y otros gastos que son normales. Uno se cansa. Creo que estábamos matándonos pero dándole calidad de vida a nuestros hijos, sin embargo, el afecto hace muchísima falta. Estábamos perdiéndonos una etapa muy importante para ellos.

¿Te fue mal en Perú?

R.- De verdad no. Teníamos buen trabajo, conocimos gente buena. Conocimos gente valiosa. Mis jefes eran lo máximo. Nos invitaron a comer para despedirnos y lloramos. De verdad me van a hacer falta. No me quejo de Perú, pero nada como la tierra de uno.

¿Qué vas a hacer ahora en Venezuela?

R.- Algo se hace. Cuando me fui la cosa estaba muy muy fuerte. No habían productos, no se ganaba bien. Nunca pasamos hambre porque uno está acostumbrado a guerrear y más cuando se trata de los hijos, pero era muy difícil. Ahora cualquier cosa se hace.

Camino a Venezuela pasando por el Río Magdalena, Jocelyn recibió un mensaje de Whatsapp de una comadre en la que ésta le decía que ya le había conseguido trabajo, pago en divisas y en Los Teques. Los ojos se le volvieron a aguarapar y le dio más ansiedad por llegar a su casa.

En el mismo autobús venian al menos 50 personas. La mayoría de ellos decepcionados por no lograr lo que pensaban. Ninguno quiso hablar. Eran pocas las palabras durante el viaje. No obstante, al llegar a La Parada en Cúcuta la sonrisa de esos 50 venezolanos salió a flote a pesar del cansancio generado por cinco días de viaje por tierra. Estaban, al fin, cerca de casa.