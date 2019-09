RETACITOS #22Sep

Con el show montado por el régimen el lunes pasado en la Cancillería, donde pensaron que el Cuerpo Diplomático acreditado en el país, les iba a hacer comparsa, lamentablemente les salió el tiro por la culata, porque según comentaron algunos de los Embajadores, en ningún momento les explicaron cual era la verdadera razón de la invitación, simplemente se les dijo que era para tratar temas de interes bilateral y que agradecían su presencia en el lugar. Cuando se comenzaron a dar cuenta del “engaño”, algunos se retiraron del lugar, mientras que otros tenían unas caras que eran todo un poema y reflejaban la indignación que sentían, ante el soberano sainete que estaban presenciando. Si el régimen intentó lanzar una bomba de ensayo con esta acción, para evaluar la reacción de la gente, deben haberse arrepentido, porque por las redes sociales les dieron hasta por el cielo de la boca, y los adjetivos que les aplicaron a los firmantes, fueron desde lo más simple como “complacientes”, hasta pasar por el de “mercenarios”, “vendidos”, “maletineados”, “traidores”, pero lo que más les debe doler es que les gritaron que no representan a nadie, que son unos bates quebrados y que no han engañado a los venezolanos.

La reacción del Parlamento, ante estas acciones no se hizo esperar y en la sesión del martes, todas las organizaciones políticas aprobaron por unanimidad un acuerdo mediante el cual le brindan su total apoyo a Juan Guaidó para que se mantenga en la presidencia de la República en forma interina, hasta el cese de la usurpación, en lo que ha sido calificado como un merecido “reconocimiento” a la labor que ha estado desempeñando en la búsqueda de alternativas para superar la crisis y poner fin al sufrimiento del pueblo venezolano. Lo cierto es que no le ha tocado fácil, porque la crisis es de tal magnitud que el país está ansioso, la situación es cada vez más inaguantable, siendo los sectores más vulnerables los que más sufren, sin que el régimen les de repuestas, por el contrario el deterioro de los servicios es cada vez máyor, muchos barios y urbanizaciones, a lo largo y ancho de todo el país, carecen de agua, de electricidad, de gas, los servicios hospitalarios no funcionan, y enfermarse en estos momentos es estar condenado a muerte.

A propósito, aseguran que según acuerdo previo, el sargento de Nirgua, era el que iba a llevar la voz cantante para presentar la “chucuta” Mesa Nacional de Diálogo, todo estaba preparado, incluso se puso su mejor traje, pero cuando llegó a la cancillería le advirtieron que sería Timoteo el que llevaría la voz cantante y que su nombre no aparecía por ninguna parte. Por supuesto, montó en cólera y cual muchacho malcriado, se retiró del lugar y dejó la representación de Avanzada Progresista, en manos de uno de sus subalternos. Lamentablemente, su propuesta de la dolarización de la economía y la del canje de petróleo por alimentos, se quedaron en el tintero y por los vientos que soplan y por las múltiples reacciones negativas que se han presentado en torno esta jugada, en todos los sectores políticos, económicos, empresariales, iglesia, sindicatos, gremios profesionales, organizaciones estudiantiles, muchos piensan que va a pasar mucho tiempo antes que pueda volver a tener la oportunidad de reformular sus planteamientos. Para Falcón las cosas no andan bien, en la oposición legítima le escurren el bulto por su posición ambigua de querer estar bien con Dios y con el Diablo; mientras que en el madurismo también le han dado la espalda por la misma situación, de manera que pareciera no encontrar en que palo ahorcarse.

Después de liberado, el inefable vicepresidente de la AN no perdió la oportunidad de tener ante su presencia a los representantes de los medios de comunicación, nacionales e internacionales que hacen vida en el país, y estuvo declarando por más de 40 minutos, sacándose el clavo de haber estado varios meses tras las rejas, sin tener la posibilidad de aparecer en los noticieros declarando, sino siendo noticias como un reo en la prisión, donde no tuvo, de acuerdo con sus propias palabras, ningún tipo de privilegio, despues de más de dos meses y medio fue cuando le permitieron que su familia lo viera a través de una pared de vidrio y conversando a través de un teléfono. Aún cuando no tiene libertad plena aprovechó la oportunidad, porque a otros presos políticos que han sido liberados, tienen prohibición de abandonar el país, deben presentarse periodicamente ante los tribunales y además no pueden dar declaraciones ni entrevistas a los medios de comunicación, falta ahora que liberen a las cuatro personas detenidas cuando lo apresaron.

Personas de su entorno, afirman que luego de los abrazos y las lagrimas familiares de rigor, al parecer dizque habría comentado haber recibido muchas quejas en torno al comportamiento de la dirigencia del partido en Lara, durante los meses que duró su ausencia, pero específicamente con los preparativos, organización y los actos de celebración de los 78 años del partido Acción Democrática, ya que supuestamente muchos viejos dirigentes tradicionales de la tolda blanca, no fueron atendidos como se lo merecían, parece que la prepotencia de algunos y algunas organizadores quedó en evidencia, y todos se olvidaron que siempre esta organización política se ha caracterizado y ha sido reconocida a nivel nacional como el “partido del pueblo”, lo que ha sido respetado por toda la dirigencia, tanto nacional como regional de AD. No sabemos qué explicación le habrán dado al vicepresidente de la AN, esperamos que esto no les vaya a causar problemas posteriores con el personaje.

La última reunión del FAVL de Lara de acuerdo con testigos, estuvo candente, sobre todo después de que al parecer, mano Lencho presidente de UNT, dizque se fue por la calle del medio y solicitó la expulsión del sargento de Nirgua y de su partido Avanzada Progresista del frente, tomando en cuenta que era uno de los promotores de la Mesa Nacional de Diálogo, mamotreto constituido con la finalidad de que el gobierno tenga una oposición a la medida, la cual estaría dispuesta a participar en unas elecciones parlamentarias, que le darían más tiempo al régimen para permanecer en el poder. El dirigente de UNT confiaba que todos estarían de acuerdo con su propuesta, pero ¡oh! Sorpresa, el primero que guabineo fue el magistrado presidente, luego también lo hizo Boby (AD), también Cheo Rodríguez de (CR), Hermezetas de (PJ) negó la propuesta y cerró con broche de oro José Gregorio, quien también voto en contra de la expulsión. Lo que llama la atención, es que la reunión donde se planteó la propuesta, se realizó el martes y allí el representante de la R alrevés voto porque permaneciera Falcón y su partido en el frente, pero el miércoles en la prensa regional, aparece el ex burgomaestre y líder de la organización, echándole plomo del grueso y diciéndole hasta de que mal se va a morir. La verdad que no entendimos esa posición, o es que hay un doble discurso.

Por supuesto, tras conocer estos hechos comenzaron las indagaciones, en todas las organizaciones políticas, despotrican del sargento, incluso entre ellos y a sus espaldas le dicen “el falsón”, pero cuando se plantea pedirle cuenta de sus actuaciones, nadie se atreve a decir, “esta boca es mía”. Lo cierto es que el meollo del asunto es que al parecer, el personaje presuntamente estaría haciendo aportes financieros “muy significativos” un 70%, para sufragar los gastos operativos del frente, porque suponemos no les alcanza con lo que les envían de Caracas y requieren de la cooperación de los seguidores y amigos para pagar al personal, los gastos de papelería, alquileres, pago de servicios, lo cual es normal en este tipo de organizaciones sin fines de lucro, por lo que es perfectamente entendible que no haya ningún interés en dejarlo por fuera, al menos mientras se esté bajando del equino, como al parecer lo ha venido haciendo en forma muy “generosa pero interesada” hasta los momentos. Así que amanecerá y veremos cómo va a terminar esta película.

Pareciera que el Centro Comercial Los Próceres, en el este de Barquisimeto si tiene dolientes, y parece que son muchos los que se preocuparon e inquietaron por lo que estaba circulando por las redes sociales, y por lo que se publicó en algunos medios, como es el caso de esta sección donde se presentaron en forma escueta, pero clara y precisa, algunos de los principales problemas que vienen padeciendo estas instalaciones. Aseguran que en los últimos días llegó una Comisión de Caracas, con el objetivo de realizar una investigación a fondo, con la finalidad de aplicar los correctivos y una de las acciones que se ejecutan, es una auditoría de la administración del centro comercial, nos informan asimismo, que se está adelantando una especie de encuesta entre los comerciantes que tienen allí sus negocios, con la finalidad de esclarecer lo que allí ha venido ocurriendo en los últimos años, con el fin de establecer las responsabilidades y las sanciones a las que haya lugar contra quienes, por desidia, indiferencia o ineficiencia, haya permitido el deterioro de esa infraestructura. Nos sentiríamos realmente satisfechos, si recuperan la planta eléctrica que se habría llevado un oficial para su hacienda.

Una ola de terror ha comenzado a cundir en todo el país, luego de las numerosos denuncias que se han venido dando a conocer a través de los medios de comunicación, acerca de que colectivos, dirigentes de comunas, al parecer amparados por fiscales del Ministerio Público y Funcionarios policiales, están ocupando en base al fulano censo inmobiliario “Ubica tu casa”, aquellos apartamentos desocupados cuyos dueños, por una u otra razón, se hayan visto en la obligación de migrar hacia otros países, en lo que constituye una flagrante violación del derecho de propiedad establecido en la Constitución, pero lo que resulta más grave es que en algunos casos, bajo la mirada complaciente de las autoridades, han violentado las cerraduras y las han cambiado para luego entregar las viviendas a personas afectas al proceso, en lo que no es más que un robo descarado. Es urgente que las comunidades se organicen para la defensa de sus viviendas, o las de algún vecino que haya tenido que ausentarse en busca de ver cómo sobrevive, es necesario poner a circular por las redes sociales el lema “Con mi casa no te metas”.

Han pasado más de 30 días desde que el colega locutor y periodista, Luis Martínez fuera echado a la calle por la jefecita del HCUAMP, luego de sufrir un accidente que le generó un trauma raqueo medular con paraplejia temporal, lo echara a la calle debido a los reclamos que formuló por la deficiencia en la prestación de servicios en el nosocomio, resultando imposible que le den una nueva cita para que el paciente le entregue a los neurocirujanos, los exámenes y la resonancia cerebral que tuvo que realizarse y le den un diagnostico en torno a cual va a ser su futuro, si no es sometido a una cirugía. Al parecer en el hospital no es extraño que en un piso puedan estar hasta tres días sin enfermeras o enfermeros nocturnos; asimismo, según los propios pacientes la contaminación es inaguantable; los medicamentos se consiguen, pero tienen que pagarlos los pacientes a precios que oscilan entre 65.000, 120.000 y 130.000 bolívares, lo cual es público y notorio. Lo cierto es que los familiares de Luis Martínez han estado perdiendo sus viajes al hospital, porque se niegan a darle la cita para que le vean sus exámenes y le den un diagnostico, suponemos que ello se debe a una retaliación de la jefecita, porque dimos a conocer cuál es su verdadera condición humana a los larenses. Ojalá que el colega no tenga que seguir esperando, solo por un capricho femenino.

Las fotografías que circularon profusamente por las redes sociales, donde se ve a varios de los integrantes de la Mesa Nacional del Dialogo Alterna, en un abundante condumio, rociado con escocés mayor de edad y vinos no precisamente chilenos o argentinos, en amena conversa donde aparecen no solo los firmantes del “bodrio”, con el cual pretenden obtener beneficios personales, y no para el país y para los venezolanos, sino varios periodistas, entre ellos una ex ministro de comunicación del régimen, pero también un analista político que en estos momentos tiene programas en televisión, y otro que al parecer también baila al son que le tocan, quedando así en evidencia, que no son precisamente los problemas del país, los que los agobian y les quitan el sueño, sino más bien los beneficios que van a obtener por prestarse a esta acción que ha tenido el más contundente repudio de la mayoría de los venezolanos serios, aquellos que realmente quieren y están luchando, porque se produzca un cambio que nos lleva hacia la Venezuela que todos deseamos y que nos merecemos. Por cierto, las fulanas fotos se viralizaron y fueron tendencia durante un buen rato, así que por eso dicen que entre cielo y tierra no hay nada oculto.

Nadie ha podido explicar las razones por las cuales efectivos de la GNB se han dado a la tarea de parar a todas las unidades policiales nacionales, estadales y municipales con las que se tropiezan, procediendo a chequear las mismas, así como el armamento de los funcionarios que las ocupan, sin que se sepa quien ha dado esta orden. Suponemos que en respuesta, los cuerpos policiales comenzarán a parar a todas las unidades militares que se consigan y a aplicarles el mismo procedimiento, tomando en consideración que lo que es igual no es trampa. La verdad que como si fuera poco, parió la abuela, esto era lo que nos faltaba, un enfrentamiento entre militares y policías, definitivamente el estado de descomposición y anarquía que existe actualmente en el país, ya no se puede soportar. SOS…SOS…

Esta semana la prensa regional recogió la información de parte de vecinos afectados, quienes denunciaron que funcionarios de Corpoelec les estaban cobrando cuotas en dólares para poder instalarles un transformador que se quemó y dejó a la zona sin servicio eléctrico, situación irregular que hemos señalado en esta sección, en varias oportunidades; así como también el modus operandi de llevarse los transformadores de algunos sitios, para ubicarlos en aquellos lugares donde reciben los pagos en dólares, por parte de vecinos desesperados que no han encontrado respuesta en la empresa de servicio, por los canales regulares y lógicos, debido a que la empresa, como hace bastante tiempo que no está cobrando por los servicios, ya que no tiene personal para realizar la revisión de los medidores, prácticamente está en quiebra, no tiene flujo de caja y sus autoridades se hacen de la vista gorda, ante estas actuaciones irregulares de su personal. Veremos si con estas denuncias públicas, alguien se atreve a ponerle el cascabel al gato.

Juan Bautista Salas