La economía distorsionada acabó con el salario #23Sep

Notorio es la destrucción en nuestro país del salario como institución, que le permitía al trabajador no sólo adquirir los alimentos y satisfacer sus necesidades, sino que le permitía salir de vacaciones y disfrutarlas.

Al hablar con el impulso. com, el Dr. Orlando Zamora, experto financiero, señala que estos nueve meses del 2019 han sido los más dramáticos en términos de los asalariados.

Aún en estos momentos no está claro cuál será la dimensión de los precios, porque algunos estudios indican que será el nueve mil por ciento y otros van más allá y lo sitúan en el treinta mil por ciento.

El gobierno, incapaz de controlar la inflación, ha logrado que los niveles de hiperinflación bajen a costa de congelar los créditos bancarios y el estancamiento del salario. Al mismo tiempo, los precios se han ido por arriba del dólar.

El Ejecutivo Nacional no ha dejado de emitir dinero inorgánico en una cantidad de trece billones de bolívares. Esto es: 13 más doce ceros.

Pero, dentro del Banco Central de Venezuela hay monedas y billetes, además de todos los depósitos bancarios por cumplimiento de encaje, que suman unos diez billones de bolívares, que constituyen la base monetaria.

Por cada cien bolívares que son depositados en un banco, éste apenas puede prestar Bs. 13, 91. Esto quiere decir que no hay crédito. Y si no hay crédito, no se multiplica el dinero.

Desde el primer trimestre del año, el salario se encuentra estancado en cuarenta mil bolívares mensuales. Pero esa cantidad se ha hecho insignificante.

El ingreso petrolero, desde el 2013 cuando asumió Maduro, ha sido de 250 mil millones de dólares, que no es una cantidad desdeñable.

Lo preocupante es que ha caido la producción petrolera, la de producción agrícola y la industrial. Además, se ha registrado una grave falta de los servicios de transporte, gas, gasolina y gasoil.

Ya el régimen ha paralizado las inversiones en infraestructura yi no puede prácticamente importar porque no tiene dólares, pero sigue gastando en la chamba juvenil, Juntos podemos. a través de cuya operación se arreglan plazas, y en las ayudas que otorga mediante los bonos del carnet de la patria.

Este año el ingreso petrolero no pasará de los trece mil millones de dólares, pero una gran parte de ese dinero tendrá que ir a los chinos y rusos como parte de las obligaciones por concepto de créditos.

En esta economía trastornada, se ha acrecentado la economía informal que está por encima del sesenta por ciento.Todo el mundo quiere sobrevivir vendiendo algo,

La gente siente el peso de los aumentos y pregunta:¿cómo se explica que eso ocurra si el dólar bajó de precio? Y la respuesta es sencilla, la inflación interna es mucho más elevada al punto de sobrepasar al dólar.

De manera desordenada se ha dolarizado la economía porque ya el bolívar cada vez vale menos y con la moneda casi nada se puede adquirir.

El régimen pretende sacar 26 billones de bolívares en bonos y podría obligar a los bancos a que se los compre, como una forma de quitarse la camisa de fuerza que lo ata. Pero, más dinero en la calle es más inflación. Y. por supuesto, mayor frustración en la gente.